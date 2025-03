Cecilia Rodriguez, cena di compleanno con amici e parenti, c'è anche il padre Gustavo dopo l'ustione: le immagini della serata

Per i 35 anni, la modella, imprenditrice e influencer si regala una serata con gli affetti più cari

Dopo il dolce risveglio con il marito Ignazio Moser che le dona un cactus, Cecilia Rodiriguez si regala un 18 marzo indimenticabile. La modella, imprenditrice e influencer, sbrigati tutti gli impegni di lavoro, la sera si diverte alla sua cena di compleanno con amici e parenti in un noto ristorante di Milano. Seduto al tavolo di fronte a lei c’è anche il padre Gustavo dopo il ricovero di 29 giorni. E’ uscito dall’ospedale il 3 gennaio scorso: l’incidente di cui è stato vittima gli ha causato una grave ustione alle mani e non solo. Si sta piano, piano riprendendo.

Chechu sorride. Le voci di gravidanza si fanno sempre più insistenti, lei non ufficializza la possibile dolce attesa. Pensa solo a celebrare il suo giorno speciale e a spegnere le candeline. Accanto a lei ci sono l’amato consorte, la sorella 40enne Belen, oltre al papà, la mamma Veronica Cozzani, i nipotini e gli amici, tra i quali, presenza immancabile, Patrizia Griffini, l’ex petineuse del Grande Fratello, legatissima alla famiglia dell’argentina.

Al ristorante ci sono il marito Ignazio Moser, la sorella Belen, i genitori, i nipoti e gli intimi a cui vuole bene

Palloncino argentato, una coroncina in testa e tanto calore. Ceci si sente coccolata e amata. Non potrebbe desiderare di più, come detto da lei stessa. E’ una serata magica di cui lei assapora ogni istante.

Chechu assapora ogni istante della sua serata

La più piccola del clan indossa pantaloni beige e gilet in pendant gessati, sotto una camicia bianca con colletto importante. Il capelli sono raccolti, portato con la riga in mezzo. Trucco perfetto e volto sereno. Chissà se questo compleanno non sia il primo con la cicogna in volo. Tutti attendono l’annuncio, ma la certezza al momento non c’è.