Chiara Ferragni festeggia i 38 anni lontano dall'Italia: torta di compleanno in Medio Oriente mentre impazzano le polemiche sulla sua società, guarda

Chiara Ferragni sorride con la torta di compleanno in mano. Festeggia i 38 anni lontano dall’Italia. E’ in Medio Oriente per un impegno di lavoro di 24 ore, così svela. Sembra serena, ma impazzano le polemiche sulla sua società, Fenice, di cui è diventata azionista al 99,8%. C’è chi dice che la Srl rischia ancora grosso, nonostante lei ci abbia messo su, per coprire i debiti, più di 6 milioni di euro. Gli esperti di economia fanno tante ipotesi in merito, l'imprenditrice digitale tira dritto: vuole risalire la china.

E’ volata ad Abu Dhabi. Con Chiara ci sono solo i suoi collaboratori. E’ un 7 maggio strano, magari la festa arriverà una volta rientrata a Milano. La Ferragni scrive: “Festeggiando il mio compleanno in modo diverso, lavorando ad Abu Dhabi per 24 ore... Grazie a tutti per gli auguri, per l'affetto, per il supporto e per avermi fatto sentire me stesso più di prima... Spero davvero che il meglio debba ancora venire, perché è quello che succede quando vivi il vero te stesso”. Il tortino di cioccolato con la scritta “Happy birthday Chiara” la riempie di gioia.

Sul social arrivano gli auguri della madre, Marina Di Guardo. Nelle Stories condivide una foto della figlia da bambina. "C'era profumo di rose nell'aria e un sole già caldo. Ti guardavo, sembravi un miracolo. La mia prima bimba. Eri una miniatura, i capelli biondo rossi, il nasino perfetto, quell'aria corrucciata che finiva in un sorriso quando ti stringevo tra le braccia. Una storia d'amore appena iniziata, destinata a durare per sempre”, sottolinea.

Valentina Ferragni se la cava con un semplice: “Auguri alla nostra guerriera". La migliore amica Veronica Ferraro le è sempre accanto: "Cosa sarebbe successo se tu non mi avessi chiesto dove avevo preso quel bracciale tra una lezione e l'altra, in università? Questa foto ha più di 17 anni... Prima di tutto. Da quel momento non ci siamo più lasciate. Ma in ogni versione di noi, c'era sempre l'altra. Ed è questo il nostro superpotere. Ti voglio bene".