Il nuovo compagno di Anna Pettinelli si mostra per la prima volta in tv, la conduttrice colta di sorpresa: guarda

Anna Pettinelli rimane di stucco a Verissimo. Per i 67 anni compiuti la conduttrice riceve un regalo inaspettato ed è colta di sorpresa, il suo nuovo compagno si mostra per la prima volta in tv: Beppe le fa arrivare un videomessaggio in cui racconta il suo amore per lei.

La professoressa di Amici prima riceve una sorpresa dalla figlia 31enne Carolina che la ringrazia per tutto ciò che ha fatto per lei. "Mi fa piacere che lei dica queste cose, anche se sono una donna che ha sbagliato e mia figlia in parte ha subìto questi errori - sottolinea Anna - Le chiedo scusa per averle imposto presenze che forse non erano così gradite e non erano giuste. Nella vita a un certo punto hai una scala di valori e non ci sarà mai nessun uomo che varrà l'amore di un figlio”.

Poi arriva il videomessaggio di Beppe, che è al suo fianco da quasi un anno. L’uomo rivela: “Anna e io ci siamo conosciuti in modo particolare. Siamo andati a prendere un aperitivo insieme, siamo usciti, le ho preso la mano e non ce la siamo più lasciata. Le ho detto: 'non mi interessa il tuo cognome'. A me interessa solo chi è Anna. Sono rimasto folgorato dal suo sorriso. Anna è una donna risolta, molto matura, diversa da quella che molte persone immaginano. Quando c'è bisogno di lei, c'è sempre”.

La Pettinelli rimane di stucco. ”Non me l'aspettavo una cosa così. Sono molto sorpresa, lui è schivo, non si mostra, non viene con me nelle cose che faccio. Fa la sua vita. Sono molto colpita e sorpresa”, commenta. E aggiunge: ”Non mi aspettavo che si mettesse così a nudo, perché è un siciliano tutta corazza. Mi dice ti amo tutti i giorni, mi lascia i bigliettini sulla macchina. Lui è molto romantico, ma molto riservato. Lui è molto più generoso di 'ti amo' di me. Io ho le mie tenerezze, ma sono centellinate".

Quando le si domanda in che fase della sua esistenza sia, Anna sottolinea: "Sono serena. Credo di essere una donna risolta, con una figlia, una carriera lunga. Come potrei non essere contenta. Sarebbe bellissimo fermare il tempo, se potessi lo fermerei adesso. Sto bene, in salute, faccio le cose che amo fare, fermiamolo qua. Il prossimo anno non faccio i miei 68, ma mi fermo a 67 oggi".