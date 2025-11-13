''Eravamo entrambi sotto l’effetto di farmaci'': Alice Campello e la rivelazione sulla rottura con Morata

La modella e influencer italiana è tornata a parlare della rottura, poi rientrata, col calciatore

Ha sottolineato come entrambi stessero affrontando un periodo difficile quando si erano lasciati

La coppia, che ha quattro figli, si era detta addio dopo gli Europei del 2024

Nella primavera di quest’anno però hanno annunciato di essere tornati insieme

Alice Campello, 30 anni, è tornata a parlare del periodo più difficile vissuto con il marito Alvaro Morata, 33, attaccante del Como e padre dei loro quattro figli.

Ospite del podcast “Entre el cielo y las nubes” condotto da Laura Escanes, la modella e imprenditrice veneta ha ricordato la crisi che aveva portato la coppia, sposata nel giugno 2017 a Venezia, ad annunciare la separazione nell’estate del 2024, pochi giorni dopo la vittoria della Spagna agli Europei.

La loro rottura ha colto tutto di sorpresa ed è durata alcuni mesi, fino alla riconciliazione avvenuta nella primavera del 2025.

Alvaro Morata, 33 anni, insieme ad Alice Campello, 30: lei ha raccontato che quando si sono separati entrambi stavano prendendo farmaci

Campello ha raccontato come la tensione accumulata in quel periodo, tra impegni lavorativi, vita familiare e problemi personali, avesse messo a dura prova il loro legame. Ha anche affermato, a riprova delle difficoltà del periodo, che entrambi stavano prendendo dei medicinali. “Il nostro amore è il più grande che esista, solo che in quel momento eravamo entrambi sotto l’effetto di farmaci”, ha spiegato nel podcast, lasciando intendere quanto la fragilità emotiva avesse inciso su entrambi.

A Verissimo la modella aveva parlato della fatica dei mesi successivi alla nascita della loro quarta figlia, Bella, venuta al mondo nel gennaio 2024. Un periodo segnato da notti insonni e responsabilità crescenti, che si sommavano alla gestione dei tre fratellini: i gemelli Leonardo e Alessandro, nati nel 2018, e Edoardo, nato nel 2020.

Nel podcast, Campello ha ricordato anche la sorpresa dei fan davanti alla notizia della rottura, arrivata poco dopo immagini che li ritraevano felici sul campo, durante gli Europei. “Alcuni sono rimasti sorpresi dal fatto che siamo passati da un bacio da film agli Europei alla separazione. Non credo che quello che abbiamo pubblicato fosse una bugia”, ha detto, sottolineando che i momenti condivisi sui social erano autentici, pur in un periodo di difficoltà crescente.

Dalla primavera del 2025 i due, che hanno quattro figli insieme, sonno tornati ad essere una coppia

La modella ha voluto anche prendere le difese del marito, spesso bersaglio di critiche dopo l’annuncio della separazione. “Mi dispiace molto che la gente pensi che il nostro amore non fosse vero. Mi fa male che si possa pensare una cosa del genere di Alvaro, perché ha dedicato la sua vita a rendermi felice”.

Oggi la coppia sembra aver ritrovato serenità, come dimostrano anche alcune foto pubblicate da entrambi sui social. Dopo una fase di riflessione, Morata e Campello si sono riavvicinati nella primavera del 2025. Tra Como e Madrid, vivono ora una quotidianità più stabile, circondati dai loro quattro bambini e da un affetto che, come ha raccontato lei stessa, “non si è mai spento, nemmeno nei momenti peggiori”.