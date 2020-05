Eleonora Daniele ha partorito. Nella serata di lunedì 25 maggio è arrivata la lieta novella. Ad annunciarlo non è stata la diretta interessata, ma Mara Venier. La collega, conterranea, è infatti una sua carissima amica, che farà anche da madrina alla piccola, che si chiama Carlotta. E dopo essere stata avvertita della nascita ha voluto condividere la sua gioia con i tanti follower social. “Evvivaaaaaaaa... ti voglio bene amica mia un bacio a te e uno a Carlotta dalla sua madrina”, ha scritto la 69enne sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto che la ritrae insieme alla Daniele.

Eleonora è così diventata madre per la prima volta. La piccola, che ha preso il nome della sua bisnonna (venuta a mancare quando la presentatrice veneta aveva solo 5 anni), è frutto dell’amore con Giulio Tassoni, sposato dalla 43enne dopo l’estate del 2019. La parte più difficile è ora fatta e la Daniele, che aveva dichiarato di avere molta paura del parto, può tirare un sospiro di sollievo. Recentemente ha spiegato che adesso le piacerebbe poter avere accanto i suoi familiari, ma che non sa quando potranno raggiungerla a Roma. “Il battesimo lo celebreremo verso ottobre, speriamo senza mascherine. Come spero che la mia famiglia, che è di Padova, possa venire a Roma per il parto. Sarebbe bellissimo”, ha fatto sapere.

Parlando invece della scelta della madrina per la sua Carlotta, ha detto al settimanale ‘Intimità’: “Con Mara, che è veneta come me, ho condiviso gioie e dolori, lacrime e sorrisi. Con lei mi sono confidata quando è scomparso mio fratello Luigi, che soffriva di una grave forma di autismo, ma ho anche condiviso la felicità per l’arrivo di Carlotta. L’ho sempre sentita molto vicina. Ecco perché mi è venuto spontaneo chiederle di fare la madrina”.

