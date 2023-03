Elisabetta Canalis divorzia da Brian Perri: è ufficiale! La prova del sito americano

Dopo quasi 10 anni arriva al capolinea la storia d’amore tra l’ex velina e il chirurgo ortopedico

Non c’è alcun ‘per sempre’, è ufficiale: Elisabetta Canalis divorzia da Brian Perri, sposato nel 2014. Finisce la favola d’amore tra l’ex velina 44enne e il chirurgo ortopedico 55enne americano. Stando ai documenti legali, già depositati in tribunale e ottenuti dal sito statunitense The Blast, la ex coppia avrebbe chiesto l’affidamento congiunto della figlia Skyler Eva, 7 anni. La showgirl al momento non avrebbe avanzato alcuna richiesta di mantenimento, anche se, secondo la legge, potrebbe farlo in un secondo momento.

Elisabetta e Brian chiudono la relazione dopo quasi 10 anni a causa di “differenze inconciliabili”, ma vorrebbero mantenere il rapporto amichevole per il bene della piccola. Per la Canalis Skyler è la priorità. Sarebbe anche per questo che al momento l’ex velina avrebbe deciso di rimanere comunque a vivere a Los Angeles. In questi giorni è stata anche raggiunta dalla madre, Bruna, che desidera starle vicina.

Stando a quanto scrive Tgcom24 sull’addio, Elisabetta avrebbe deciso anche di lasciare la casa in cui viveva con Perri. Avrebbe mostrato il nuovo appartamento nelle sue storie a inizio anno, scrivendo: “Nuovo anno, nuovi progetti, nuova vita”. Avrebbe preso un'abitazione ampia e soleggiata con vetrate e un terrazzo con vista nel centro di LA.

Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono conosciuti nel 2013 durante una festa americana di Halloween, l’anno seguente sono arrivate le nozze, nel 2015 è nata la loro unica figlia. Prima per la sarda c’era stato il legame con George Clooney. Recentemente le voci di divorzio avevano preso a girare vorticosamente nell’aria, avallate anche dalla paparazzata a Milano della showgirl con Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing e allenatore, con cui molti sussurrano avrebbe una relazione.