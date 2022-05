Emma Marrone festeggia i 38 anni con un party di compleanno in terrazza: foto

Emma Marrone celebra il suo compleanno circondata dai suoi amici più cari, festeggia i 38 anni con un party in una terrazza che domina Roma, neo pressi dei Fori Imperiali: il panorama è pazzesco. La cantante sottolinea sul social, nelle sue IG Stories: “Mi regalo Roma”.

Tavolini all’aperto e una cena per pochi con torta finale con sopra le 38 candeline da spegnere. La salentina, abbigliamento super casual, composto da canottiera bianca, pantaloni larghi fantasia e sopra giubbotto oversize in denim panna, ci soffia sopra e tutti applaudono: è una serata da ricordare.

L’happy birthday la rende felice. Emma rimane con i pochi intimi fino a tarda ora, al momento di tornare a casa, in motorino con un’amica, si trova nel bel mezzo della sfilata dei tifosi impazziti di gioia per la vittoria della Conference League a Tirana, in Albania, dei giallorossi di José Mourinho.

La Marrone si diverte, e partecipa alla gioia degli ultrà, anche se dice alla ragazza che la porta dietro al suo scooter: “Vai piano,. Mi raccomando!”.

Poi scherza: “Beh raga, anche meno per il mio compleanno, non c’era bisogno di tutto questo ‘borde*o’. State sereni…!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/5/2022.