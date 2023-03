Emma Marrone va per la prima volta sullo slittino a 38 anni: le foto della vacanza a Cortina

La cantante sulle Dolomiti insieme alle amiche più fedeli

Emma Marrone si prende una pausa relax: a Cortina d’Ampezzo, sulle Dolomiti, si rigenera accanto alle sua amiche più care. Condivide le foto della vacanza sul social, racconta di essere andata per la prima volta sullo slittino a 38 anni. La cantante ha alloggiato in uno chalet lussuoso immerso nella natura, con Spa privata, per vivere giorni spensierati in totale privacy e sicurezza, preferendolo all’hotel.

La cantante sul social si fa vedere tutta super coperta sulla neve. Indossa un maxi piumino nero col cappuccio tirato su, pantaloni da sci e Moon Boot ai piedi. Tiene la corda dello slittino in legno. Scrive: “La mia prima discesa in slittino alla tenera età di 38 anni. L'aria pura della montagna per ossigenare la mente. Veronica e Francesca Savini grandi riunioni in discesa libera. Marcella Montella 'ngoppa a’ montagna a parlare della mia nuova musica. Una casa accogliente dove tra un burraco e una tisana ho pianificato una bozza di futuro. Si sono stata bene!”.

Emma si rilassa al sole prendendo un po’ di tintarella, circondata dal bianco della montagna innevata. Approfitta degli ambienti spaziosi intorno a lei per riposarci e scherzare con le amiche. Non solo.

All’interno dello chalet può godere anche della sauna e della piscina, crogiolandosi nei suoi pensieri. Non è la sua prima volta sulla neve, ci era già stata nel 2019.

La Marrone ha molti progetti in cantiere, sta lavorando anche al suo nuovo disco. E’ stato un periodo complicato a causa della scomparsa del padre Rosario, morto a soli 66 anni il 5 settembre scorso. Ogni giorno sente la sua mancanza e più volte lo ha ricordato su Instagram, sottolineando come il suo cuore sia rotto in mille pezzi. A Cortina la salentina ritrova un po’ di serenità.