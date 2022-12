Federico Fashion Style dice finalmente la verità sul suo orientamento sessuale: ''Posso amare chi voglio''

L’hair stylist 33enne replica ai gossip sulla rottura con Letizia Porcu

I rumor circolati hanno parlato di una ‘vita parallela’ del parrucchiere

Federico Fashion Style replica ai gossip circolati dopo la rottura con Letizia Porcu, da cui, tramite fecondazione assistita, ha avuto nel 2017 la figlia Sophie Maelle. I rumor hanno raccontato di una possibile “vita parallela” dell’hair stylist 33enne. Il parrucchiere, secondo alcuni, avrebbe avuto una relazione con un uomo, Federico Lauri risponde e dice finalmente la verità sul suo orientamento sessuale. A Nuovo, a domanda diretta del giornalista, che gli chiede se si sia fidanzato con un ragazzo, controbatte: “Si può amare tutto, da una pianta a una cosa simbolica. Io mi sento una persona libera di amare quello che voglio”.

Federico sottolinea ancora una volta di non dover per forza svelarsi totalmente: “In questo momento nella mia vita non ho nessuno. Quando la gente vede che una persona ha successo, deve sempre cercare di screditarla oppure di dire cose che possono infangarla. Non mi devo giustificare con niente e con nessuno e alla fine non devo certo dire qual è il mio orientamento sessuale. Ognuno di noi è libero di amare quello che vuole. Non mi sento di dire che cosa mi piaccia e che cosa no, anche perché io non giudico i gusti altrui. Sono comunque in una fase in cui voglio solo concentrarmi su me stesso e sulla mia carriera”.

Federico Fashion Style cambia leggermente versione rispetto a un anno fa. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, aveva detto: “Io sono etero e non ho nessuna cosa da nascondere”.