Fedez mostra per la prima volta tutta la nuova casa su tre piani a Milano: dalla palestra privata alla camera da letto, ecco le immagini

Il rapper 34enne inizia dalla vista su Milano dal terrazzo e poi mostra ogni angolo dell’attico

Chiara Ferragni, adesso in India, forse rimprovererà il marito per l’home tour durante una diretta Instagram

Fedez regala una chicca ai follower. Durante una diretta Instagram si lascia andare e fa un home tour della nuova casa acquistata nelle nuove Residenze Libeskind 2 a CityLife e arredata dagli architetti Filippo Fiora e Federico Sigali di 13.1 Architecture & Decor. Il rapper inizia dalla vista della città dal terrazzo, ma poi si lascia andare e mostra per la prima volta tutta la nuova casa su tre piani a Milano: dalla palestra privata alla camera da letto.

Fedez mostra per la prima volta tutta la nuova casa su tre piani a Milano: dalla palestra privata alla camera da letto. Qu' c'è lenorme divano in salone (se vuoi vedere tutte le foto della nuova casa dei Ferragnez clicca qui)

E’ un attico enorme su tre piani: i Ferragnez come ‘optional’ extra lusso all’interno dell’enorme magione hanno voluto una palestra, l’angolo pilates, la sala cinema, la saletta Twich, ossia il luogo in cui gli appassionati di giochi, musica, sport e molto altro possono incontrarsi e chattare insieme online. Poi ci sono, ovviamente salone, cucina, soggiorno, le camere da letto e gli infiniti bagni.

La palestra è ancora senza attrezzi. "Stanno arrivando", svela il rapper

La camera da letto degli ospiti

“Qui c’è l’entrata, lì in bagno degli ospiti con la camera… L’albero di Natale. Se è meno luminosa della precedente? No è luminosissima. Il mio unico problema è che non so come spegnere o accendere le luci, non l’ho ancora capito…!”, rivela Fedez. L’appartamento è completamente domotizzato, ovviamente. Il 34enne fa vedere la sala da pranzo, confida che la stanza sembra buia solo perché ci sono le tapparelle giù: anche con queste ha difficoltà. Deve ancora imparare a usare gli infiniti pulsanti degli interruttori.

Il 34enne fa vedere uno dei bagni

Ancora un altro bagno, questo con vasca

La palestra al primo piano è ancora senza attrezzi. “Devono arrivare”, precisa l’artista. Nella saletta Twich accende il computer tutto contento. Sottolinea che deve mettere tutte le telecamere. “Casa un po’ da anzianotti”, svela ironico. Poi corregge il tiro: “Va beh, non è che io e mia moglie abbiamo più 20 anni…!”.

La stanza di Leone, il figlio di 5 anni

Un particolare della cameretta di Vittoria, 2 anni

Fedez passa ancora per le immense stanze guardaroba, la sua e quella della 36enne, poi mostra le camere da letto, quella padronale e quelle dei due figli, Leone, 5 anni, e Vittoria, 2. Alla fine del suo home tour, si augura che i fan siano soddisfatti e gli sia piaciuto.

La sala Twich dell'artista

La vista da uno dei terrazzi

L’appartamento milionario oramai è rivelato. E chissà cosa ne penserà Chiara Ferragni, ora in India con un gruppo di amici. Sicuramente avrebbe voluto essere lei a farlo e magari rimprovererà il marito per averla anticipata senza chiedere prima il suo ‘benestare’…