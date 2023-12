Lo sportivo 38enne dopo aver incontrato la famiglia si ritira dal reality show

“Voglio venire via con voi. Non ce la faccio più”, sottolinea ed esce dal gioco

Alex Schwazer si ritira, decide di lasciare il Grande Fratello. La visita della moglie e dei figli scatenano il lui il grande desiderio di trascorrere il suo tempo in famiglia, così il 38enne decide di Lasciare la Casa. “Voglio venire via con voi. Non ce la faccio più”, confessa lo sportivo.

Il Grande Fratello sorprende lo sportivo Alex Schwazer con la visita di moglie e figli, lui decide di lasciare la Casa

Kathrin Freund, moglie di Alex è fuori dalla porta rossa. Insieme a lei ci sono i due figli dell’atleta, Ida e Noah, venuti al mondo rispettivamente nel 2017 e nel 2020. I due stanno insieme dal 2016, le nozze sono arrivate nel 2019.

La sorpresa lascia l’ex campione di marcia a bocca aperta. "Ci manchi tanto e vogliamo dirti che siamo tanto fieri di te. Qualsiasi decisione tu prendi, noi siamo al tuo fianco e come vedi ci siamo già preparando per il Natale e abbiamo una sorpresa per te. C'è anche la camicia per te. La indosserai quando ti manchiamo e magari ti sentirai vicino a noi", gli fa sapere la moglie.

Schwazer nel vederli dal vivo rimane spiazzato. La voglia di stare con loro diventa incontenibile, soprattutto con l’approssimarsi del Natale. "Non so cosa dire. E’ dura. Immaginare che domani partono da soli in treno, non è un pensiero bello". Alex è al televoto con Rosy Chin, Perla, Paolo, Giuseppe e Grecia. E’ perfettamente cosciente che potrebbe comunque essere il prossimo eliminato del Grande Fratello. Alfonso Signorini lo vede provato e così lo tenta. Gli dice: "Facciamo così. Quando avrai preso la tua decisione, avrai modo, se decidi di rimanere nella Casa, di riabbracciarli tutti e tre un'ultima volta. La decisione te la chiedo tra pochissimo. Altrimenti avrai modo di rientrare nella Casa e capire quello che il pubblico deciderà per te".

Lo sportivo in studio insieme ai propri cari

Alla fine non c’è più spazio per i dubbi. Alex Schwazer abbandona il reality show. "Avevo già annunciato ai miei amici qui in Casa prima del voto che io sarei tornato oggi insieme alla mia famiglia a casa. Sono qui da quasi tre mesi e ho dato quello che potevo dare. Quindi decido di lasciare”, spiega. Il conduttore 59enne lo ringrazia: “Sei stato un grande concorrente”.