Il rapper 33enne torna a farsi vedere nelle storie social con la moglie

Lo scatto arriva dopo la decisione di rivelare il motivo per il quale si era isolato da tutto

Fedez torna a farsi vedere con la moglie nelle sue storie sul social, pubblica la prima foto con Chiara Ferragni dopo la crisi avuta per colpa dello psicofarmaco interrotto bruscamente. Lo scatto arriva in Rete dopo la decisione del rapper di rivelare personalmente il motivo per cui si era isolato da tutto e tutti, bucando pure la conferenza stampa di presentazione di Lol 3, programma che conduce su Prime Video.

Fedez pubblica la prima foto con Chiara Ferragni dopo la crisi avuta per colpa dello psicofarmaco interrotto

I Ferragnez non si vedevano così complici e uniti da Sanremo. Dopo il Festival i due sembravano lontani: si è parlato di matrimonio ai titoli di coda e divorzio imminente. Tutto smentito da Federico Lucia stesso, che ha chiarito il motivo per cui intorno a lui ogni cosa paresse precipitare.

Fedez, tra le lacrime, ha svelato tutto. “Ci tengo a raccontarvi quello che mi è successo, perché escono quotidianamente notizie su me e la mia famiglia, che non sono corrispondenti al vero. Purtroppo devo partire da un po' indietro, da quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas. Per quanto privilegiato possa essere, è stato un evento molto traumatico, e solo oggi ho realizzato quanto non mi sono preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento. Mi sono affidato solo a psicofarmaci che ho cambiato nel corso dei mesi fino a trovarne uno che proprio non era indicato a me”, ha chiarito.

Il rapper 33enne torna a farsi vedere nelle storie social con la moglie e la sua famiglia

“Da gennaio mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto. Mi ha agitato tanto e mi ha dato anche degli effetti collaterali dal punto di vista fisico molto forti fino al punto di provocarmi dei tic nervosi alla bocca e da impedirmi di parlare in maniera libera. L'ho dovuto sospendere senza ‘scalarlo'. Solitamente non si fa questa cosa, a meno che non ci siano rischi importanti. Io correvo rischi importanti. E quindi ho dovuto sospenderlo in maniera repentina e mi ha provocato un effetto Rebound, che è una cosa che non auguro a nessuno”, ha precisato ancora l’artista.

Il cantante ha poi concluso: “Per quanto questo periodo sia stato parecchio infelice, mi ha fatto capire tante cose. Quanto io voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale e soprattutto sulla mia famiglia, su mia moglie. In questo periodo ne sono state dette di ogni su di lei, è l'unica persona che mi è stata a fianco”.

La 35enne è sempre rimasta al suo fianco

Chiara c’è sempre stata. Fedez ha pubblicato un post in cui si vede la sua mano stretta a quella della 35enne. Poi arriva lo scatto in cui è abbracciato, col volto ancora provato, a lei.