La figlia di Bianca Balti compie 18 anni: le prime immagini di Matilde Lucidi neo maggiorenne e gli auguri emozionati della supermodel

La 41enne saluta la figlia che va a dormire sottolineandole che sono le ultime ore da 17enne

A Los Angeles all’alba la mamma le regala un dolcissimo post per la sua maggiore età

Negli Usa, dove lei è adesso, sarà maggiorenne a 21 anni. Ma la mamma è italiana, perciò cambia tutto. La figlia di Bianca Balti oggi, 5 giugno, compie 18 anni. La 41enne pubblica sul social le ultime immagini di Matilde Lucidi 17enne e le prime immagini della primogenita neo maggiorenne. Gli auguri emozionati della supermodel arrivano immancabili, scontati, ma dolcissimi.

Bianca saluta la figlia già sul letto, dove c’è anche un amico (il suo fidanzatino…?) sottolineandole che sono le sue ultime ore da 17enne. “Buonanotte come una seventeen years old. I love you”, le dice. La ragazza reagisce con un piccolo gemito dispiaciuta. La Balti è mamma pure di Mia, avuta da Matthew McRae, che lo scorso 15 aprile ha compiuto 10 anni.

Al mattino presto la Balti non attende molto, quando in California è ancora l’alba, scrive la sua dedica a Matilde, tornata a vivere con lei nel 2024, dopo gli anni trascorsi a Parigi col padre Christian Lucidi. “18 anni di te, Matilde. La cosa più bella che conosca. Eri appena tornata da me, dopo gli anni a Parigi, e presto dovrò lasciarti andare di nuovo verso la tua strada, una strada che sarà piena di gloria”, sottolinea.

La modella aggiunge: “Grazie per ricordarmi, semplicemente esistendo, che a volte la vita sa meglio di noi cosa è giusto. Ero così giovane quando ti ho avuta, ma ti ho voluta con tutto il cuore. Tante volte sei stata la forza di cui avevo bisogno per andare avanti. E tante altre lo sarai ancora. Sei un miracolo di quelli che solo la vita può creare. Ti amo immensamente. Per sempre”.