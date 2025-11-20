La figlia di Bruce Willis e Demi Moore si mostra con le lacrime: ''Essere una mamma single può essere difficile''

La 37enne Rumer Willis, primogenita dell’ex coppia d’oro di Hollywood, si è sfogata

Nell’agosto del 2024 ha chiuso la relazione con il padre di sua figlia Lou, che ha 2 anni

Rumer Willis, figlia delle leggende di Hollywood Bruce Willis, 70 anni, e Demi Moore, 62, a 37 anni affronta una fase molto delicata della sua vita personale.

L’attrice, primogenita della coppia simbolo degli anni ’90, oggi ha raccontato apertamente cosa significhi crescere da sola la figlia Louetta, detta Lou, di due anni, dopo la separazione dall’ex compagno Derek Richard Thomas, avvenuta nell’agosto 2024.

In una Instagram Story ha condiviso un momento di forte vulnerabilità e ha mostrato anche gli occhi carichi di lacrime: “Ho appena fatto un bel pianto nel bosco… alcuni giorni essere una mamma single è difficile. Lei (la bambina, ndr) non è difficile (mai) ma alcuni giorni fare tutto da sola può esserlo”.

Subito dopo ha stemperato con autoironia: “Wow, e mi sono appena resa conto di avere del cibo tra i denti… oggi proprio alla grande”.

Nei mesi scorsi aveva risposto senza mezzi termini a chi l’aveva criticata per l’allattamento prolungato: “Per gli haters che mi attaccano per l’allattamento al seno della mia bambina di 2 anni, spero che abbiate una giornata fortunata”.

Aveva parlato anche del modo in cui vive la fase dei cosiddetti “terrible twos” (quando attorno ai due anni i bambini affrontano spesso un periodo di cambiamento), cercando di ribaltare la narrazione comune. “Mi sembra che i bambini di 2 anni abbiano una pessima reputazione, amici... ma sto cercando di rivedere questa cosa”, ha spiegato.

LA MALATTIA DI BRUCE WILLIS

A Bruce Willis, 70 anni, è stato diagnosticata nel 2022 la demenza frontotemporale, una condizione neurodegenerativa che colpisce il comportamento, il linguaggio e le capacità cognitive. La malattia ha progressivamente limitato la sua autonomia quotidiana e influisce sulle sue interazioni, ma non ha intaccato l’affetto e il legame con la famiglia.

Nonostante le difficoltà, Bruce, che si è da tempo ritirato dalle scene, continua a essere molto presente nella vita dei suoi figli e della nipotina Lou, condividendo momenti di gioia e dolcezza con loro.