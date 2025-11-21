''Vivo in hotel, vivo in Airbnb'': il Premio Oscar Kevin Spacey rivela di non avere più una casa e parla della sua situazione finanziaria

L’attore Premio Oscar negli ultimi sette anni ha affrontato pesanti accuse in tribunale

Oggi non ha più una casa dove vive, ma gira per il mondo dove riceve offerte di lavoro

Al Telegraph ha spiegato che quindi la sua casa in questo momento sono “hotel e Airbnb”

Kevin Spacey ha raccontato al Telegraph di vivere oggi senza una vera casa, dopo anni segnati da accuse di cattiva condotta sessuale e battaglie legali che hanno inciso profondamente sulla sua vita personale e professionale.

“Vivo in hotel, vivo in Airbnb, vado dove c’è lavoro”, ha spiegato l’attore due volte premio Oscar, 66 anni. “Letteralmente non ho una casa, è questo che sto cercando di spiegare”.

Le prime accuse risalgono al 2017, seguite da altri episodi emersi negli anni successivi. Nonostante sia stato assolto dalle accuse di abusi sessuali a New York nel 2022 e da quelle di aggressione sessuale a Londra nel 2023, le conseguenze economiche sono state pesanti.

“I costi di questi ultimi sette anni sono stati astronomici. Ho avuto pochissime entrate e solo uscite”, ha detto. Ha definito la sua situazione finanziaria “non ottima”, aggiungendo che l’ipotesi di bancarotta è stata “presa in considerazione, ma non si è mai arrivati a quel punto”.

Già a giugno, durante un’intervista a Piers Morgan Uncensored, aveva rivelato che la sua casa di Baltimora era “in fase di pignoramento”. “La mia casa viene venduta all’asta. Quindi devo tornare a Baltimora e mettere tutte le mie cose in un deposito”, aveva raccontato. “Non sono del tutto sicuro di dove andrò a vivere adesso”.

Oggi, parlando ancora al Telegraph, Spacey prova a guardare avanti: “Ce la fai, vai avanti”. E aggiunge: “In modi strani, sento di essere tornato a dove avevo iniziato, cioè andavo semplicemente dove c’era lavoro”.

“Tutto è in deposito e spero che a un certo punto, se le cose continueranno a migliorare, potrò decidere dove stabilirmi di nuovo”, ha spiegato, sottolineando come negli ultimi tre anni abbia comunque lavorato a sei film, tra cui Holiguards, da lui diretto, senza però essere ancora stato riaccolto in qualche grande produzione.

“Siamo in contatto con alcune persone estremamente potenti che vogliono rimettermi al lavoro”, ha dichiarato. “E questo accadrà a tempo debito. Ma dirò anche che quello che mi sembra l’industria stia aspettando è il permesso — da parte di qualcuno che occupa una posizione di enorme rispetto e autorità”.

“La sensazione è che se Martin Scorsese o Quentin Tarantino chiamassero Evan (Lowenstein, il manager di Spacey, ndr) domani, sarebbe finita. Sarà per me un enorme onore e una grande gioia quando un talento di quel livello prenderà il telefono”.

Lo scorso maggio, Spacey è tornato sotto i riflettori accettando un premio alla carriera durante un evento del Better World Fund a Cannes. Nel suo discorso, secondo Variety, ha detto di essere “non arrabbiato, non amareggiato, non rancoroso, ma più presente, più amorevole, più comprensivo e più indulgente di quanto non sia mai stato nella mia vita”.