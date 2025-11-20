Roberta Morise torna in tv in splendida forma dopo aver partorito due volte in 17 mesi: parla della gelosia del primogenito e risponde con ironia ai complimenti

La 39enne il 3 novembre ha dato alla luce Geremia

Roberta Morise, 39 anni, è riapparsa per la prima volta in tv dopo aver dato alla luce, appena due settimane fa, il suo secondogenito.

La showgirl di origini calabresi, che oggi vive a Milano, ha partorito Geremia il 3 novembre scorso. Il piccolo è nato appena 17 mesi dopo il fratello maggiore, Gianmaria. Entrambi sono frutto dell’amore con il noto chef Enrico Bartolini, suo marito dall’estate del 2024.

“In poco tempo siamo già alla seconda gravidanza. E’ nato Geremia il 3 novembre”, ha commentato a “La Volta Buona” Roberta, nota al pubblico tv per essere stata una delle Professoresse de “L’Eredità”, ma anche per aver preso parte ad altri programmi come “I Migliori Anni” e “I Fatti Vostri”.

“Come stiamo? E’ tutto molto movimentato. Diciamo che Gianmaria, il grande, 17 mesi, ci dà da fare, mi dà da fare”, ha aggiunto. La mattinata dell’apparizione in video è stata “turbolenta”. Quasi voleva rimandare il collegamento con Roma.

In studio in molti si sono accorti della bellezza di Roberta. Il maestro Gianni Mazza ha commentato: “Sei molto più bella, hai fatto qualcosa?”. Pamela Prati ha quindi aggiunto: “La maternità la rende più bella”.

Roberta ha replicato: “Stavo per venire in pigiama, perché ormai le mie mise sono solo quelle”. “E’ opera di un ottimo trucco e parrucco”, ha scherzato con umiltà.

Poi è tornata a parlare del fatto che Gianmaria al momento è un fratello maggiore un po’ geloso. La presenza del fratellino, come capita spesso, ha cambiato gli equilibri: “Non è ancora molto felice. E’ molto gelosetto per il momento”. “Diciamo che Gianmaria essendo piccolino è sempre stato al centro dell’attenzione, continua ad esserlo però le attenzioni di mamma adesso sono divise, un po’ all’uno e un po’ all’altro. Lui giustamente questa cosa ancora deve capirla”, ha concluso.