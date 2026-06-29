Francesca Michielin dice sì: il matrimonio con Davide Spigarolo con una fuga romantica in Vespa, le immagini

La cantante 31enne ha sposato il preparatore atletico dopo quattro anni d'amore: cerimonia intima tra girasoli

Dal raffinato look minimal firmato Pronovias al cambio scintillante per la festa: l'artista conquista tutti

Dopo quattro anni d'amore, Francesca Michielin ha pronunciato il suo sì più importante. La cantante 31enne ha sposato Davide Spigarolo, preparatore atletico e figlio della campionessa olimpica Gabriella Dorio, con una romantica cerimonia celebrata il 26 giugno nella suggestiva Pieve di Sant'Eusebio, a Bassano del Grappa, la città dove la coppia vive da tempo. Pochi giorni dopo le pubblicazioni di matrimonio, i due hanno scelto di condividere con i fan alcuni degli scatti più belli della giornata. Ad accompagnare le immagini, una frase dolcissima che racconta tutta la felicità del momento: "Finalmente mi hai baciato. Vado a dormire con il cielo in bocca. 26.06.2026".

Francesca Michielin dice sì: il matrimonio con Davide Spigarolo con una fuga romantica in Vespa

Le nozze sono state celebrate in forma riservata, alla presenza di pochi familiari e amici, ma curate in ogni dettaglio. Gli sposi hanno fatto il loro ingresso in chiesa insieme, mano nella mano, attraversando una navata trasformata in un piccolo campo di sole grazie ai tanti girasoli. A completare l'atmosfera romantica anche il bouquet della cantante, realizzato con delicati fiori di campo dalle tonalità blu.

La cantante 31enne ha sposato il preparatore atletico dopo quattro anni d'amore: cerimonia intima tra girasoli

Per il matrimonio Francesca ha deciso di restare fedele alla sua personalità. Seguita dalla stylist Susanna Ausoni, che da anni cura anche i suoi look per i concerti, tv e il Festival di Sanremo, ha indossato un primo abito Pronovias: un modello lungo dalla silhouette essenziale, con elegante scollo a V, impreziosito da una raffinata cappa trasparente che ha poi tolto durante la giornata, lasciando protagonista il vestito minimal. All'interno dell'abito era ricamato il suo nome,o. A illuminare il look, raffinati orecchini a cerchio di diamanti firmati dal marchio milanese LIL. Davide ha invece scelto un completo marrone, reso ancora più romantico da un piccolo girasole appuntato all'occhiello della giacca.

I due si amano dal 2022

Tra i momenti più emozionanti della cerimonia c'è stata anche la sorpresa preparata dalla stessa artista, che ha voluto regalare agli invitati un'intensa interpretazione di "Hallelujah". Al termine della funzione, prima di lasciare la chiesa, gli sposi si sono rivolti ai loro cari con una promessa che ha commosso tutti: "Ci impegneremo a seminare bellezza nel mondo e a diventare un punto di luce nel buio”. Dopo il tradizionale lancio del riso, Francesca e Davide hanno salutato amici e parenti concedendosi uno dei momenti più pazzi della giornata: un romantico giro in Vespa tra le vie di Bassano del Grappa, prima di raggiungere la location scelta per il ricevimento.

Dal raffinato look minimal firmato Pronovias al cambio scintillante per la festa: l'artista è raggiante

Con l'apertura delle danze è arrivato anche il secondo cambio d'abito. La cantante ha scelto un delizioso mini dress sempre firmato Pronovias: una creazione luminosa, impreziosita da cristalli, con taglio ad A. Uno stile sobrio ma ricercato, proprio com’è lei.