Diventerà mamma per la prima volta insieme al marito Diego Rodriguez, sposato a giugno 2024

Racconta il difficile percorso verso la gravidanza, tra endometriosi, paura e speranza: "Non smettete di crederci"

Floriana Messina, ex protagonista della dodicesima edizione del Grande Fratello nel 2011, annuncia di essere incinta del suo primo figlio. La 37enne, sposata da due anni con Diego Rodriguez, condivide sui social una dolcissima foto della prima ecografia, accompagnandola con una lunga lettera che racconta il difficile percorso affrontato prima di riuscire a realizzare il sogno della maternità. L'ex gieffina, oggi quasi al quarto mese di gravidanza, non cela il dolore vissuto negli ultimi anni. Il desiderio di diventare genitore è arrivato solo con il tempo, ma quando lei e il marito hanno deciso di allargare la famiglia si sono scontrati con una realtà durissima.

“Le probabilità erano scarse”: l’ex GF Floriana Messina incinta a 37 anni dopo una lunga attesa, lo annuncia sui social

Nel suo lungo messaggio Floriana ricorda il momento in cui ha ricevuto la diagnosi che sembrava spegnere la loro speranza. “Ignoravo parole come riserva ovarica, antimulleriano… Il colpo più duro: ‘le probabilità di gravidanza sono scarse’. Lì odiai me stessa. Mi sentii in colpa senza colpe”. Soffre anche di endometriosi al primo stadio, ma, nonostante le difficoltà, è riuscita a intraprendere con successo il percorso che l’ha portata alla gravidanza, utilizzando i propri ovociti con la procreazione medicalmente assistita.

Floriana svela che, convinta di non poter regalare un figlio all’uomo che ama, è arrivata perfino a chiedergli di lasciarla. “Gli dissi che era libero di trovare chi gli desse dei figli“. Diego non ha mai avuto dubbi, però. Le ha detto: “Tu sei l’unica persona con cui voglio figli in questa vita e nelle prossime”.

La Messina ha trovato la forza proprio grazie all’amore del marito: “Abbiamo pianto, riso, pregato nelle attese infinite in ospedale… e poi arrivasti tu. Come una goccia nel mare, ti aggrappasti alla vita”.“Forse abbiamo aspettato così tanto perché dovevamo aspettare proprio TE”, aggiunge.

Diventerà mamma per la prima volta insieme al marito Diego Rodriguez, sposato a giugno 2024. Racconta il difficile percorso verso la gravidanza, tra endometriosi, paura e speranza: “Non smettete di crederci”

Nel post Floriana confida anche il momento in cui ha scoperto di essere finalmente incinta. “Signora, ha una canzone prima di iniziare? Io, tra panico, gioia e pianto, lì in quella stanza di ospedale: ‘Sì, mi metta I Romantici di Tommaso Paradiso’. E sulle note di questa canzone ho assistito al miracolo che noi chiamiamo vita”.

L’ex concorrente del reality desidera trasformare la sua esperienza in un messaggio di speranza per tutte le donne che stanno affrontando la stessa battaglia. “Questa mia testimonianza vuole essere di forza per tutte le donne nella mia stessa tempesta. Come dice la canzone: ‘I romantici guardano il cielo e ci credono davvero’. Non smettete MAI di crederci!”.

Il post cattura centinaia di messaggi. Tra le prime a congratularsi ci sono Guendalina Tavassi, sua storica amica conosciuta proprio nella Casa del Grande Fratello, ma anche Nicole Mazzocato, Chiara Nasti e tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo. Il bebè, del quale la coppia non conosce ancora il sesso, nascerà a dicembre. Sarà il loro regalo di Natale più bello.