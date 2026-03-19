Francesco Totti con Noemi Bocchi insieme a Gigi D'Alessio e la compagna Denise: l'incontro dopo il concerto

- L'ex calciatore della Roma e la compagna in prima fila al Palazzo dello Sport
- Dopo lo show del cantante napoletano le due coppie si sono incontrate
Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi si sono concessi una serata speciale a Roma. La coppia non voleva mancare alla tappa capitolina del tour di Gigi D'Alessio. Al Palazzo dello sport l'ex calciatore e la compagna hanno cantato le hit del cantautore napoletano.
Gigi D'Alessio si è fermato nella Capitale per due date del suo tour di “Gigi Palasport 2026” che celebra oltre 30 anni di carriera con i successi storici e brani dall'album "Nuje". Tra gli spettatori anche Francesco Totti e la compagna Noemi, grande fan dell'artista. Dopo lo show la coppia è stata ospite nel backstage e si è scattata alcune foto con Gigi e la compagna Denise Esposito.
Noemi ha condiviso le immagini della serata emozionante, ad ascoltare i successi di Gigi anche i figli della compagna di Totti.