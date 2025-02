''Non averlo salvato è una ferita che non si rimarginerà mai'': il fratello di Mihajlovic parla degli ultimi giorni di Sinisa

Oggi l’ex calciatore e mister scomparso il 16 dicembre 2022 avrebbe compiuto 56 anni

Oggi, 20 febbraio, avrebbe compiuto 56 anni. Drazen, il fratello minore di Mihajlovic, parla degli ultimi giorni di Sinisa e del suo dolore sempre vivo per la sua morte, avvenuta il 16 dicembre 2022 a causa della leucemia mieloide acuta. “Non averlo salvato è una ferita che non si rimarginerà mai”, confida a La Gazzetta dello Sport.

L’uomo non dimentica il momento terribile della scoperta della malattia dell’ex calciatore e mister: “Ero in Sardegna con mio fratello, Arianna (la moglie, ndr.) e tutta la sua splendida famiglia, quando una mattina dopo essersi alzato Sinisa non riusciva neanche a camminare. Io lo prendevo in giro: ‘Sembri un vecchio di 90 anni…'. Pensavamo fosse uno stiramento o una infiammazione perché aveva giocato a padel. E invece…".

Drezen ha tutto dentro di sé, anche il devastante momento in cui insieme a Sinisa ha dovuto informare la loro madre della diagnosi. E’ stato lui a donargli il midollo per il secondo trapianto. C’è qualcosa che non smette di tormentarlo: “Pareva potesse aumentare le possibilità di riuscita. So che non è colpa mia, ma non averlo salvato è una ferita che non si rimarginerà mai”.

Oggi, 20 febbraio, l’ex calciatore e mister scomparso il 16 dicembre 2022 avrebbe compiuto 56 anni. Drazen rivela il dolore che non passa a causa della leucemia che l’ha stroncato

“Il coraggio e la forza fisica e di volontà di mio fratello sono stati incredibili. E’ rimasto sempre positivo, pronto a combattere, convinto di farcela. Il giorno del funerale seguendo il feretro mi sono accorto di quanto fosse amato: le strade chiuse, la gente fuori, personaggi non solo sportivi ma della vita politica e pubblica in Italia. E’ stata una incredibile dimostrazione di affetto. Nostra padre se ne è andato parecchi anni fa per un tumore. Sinisa diceva che per ricordarlo ordinava sempre due grappe, una per lui e una per papà. Io ora ne ordino tre…”, racconta.

Sinisa rimane presente nella sua vita. Spiega: “Continuo la mia vita con mia moglie e i miei due figli a Novi Sad. Sto con mia madre, vado spesso a Roma a trovare Arianna e i miei nipoti e poi curo tutte le iniziative possibili per celebrarlo. L'ho promesso a Sinisa: il giorno che se ne è andato sono rimasto tutta la notte con lui. Ho detto quello che tra uomini non ci si dice mai”.