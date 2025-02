Tra Giulia De Lellis e Tony Effe c'è 'maretta'? Ecco gli ultimi gossip sulla coppia che era insieme anche a Sanremo

Stando ad alcuni rumor non sarebbe tutto rose e fiori tra l’influencer 29enne e il rapper 33enne

Alcune ‘incomprensioni’ starebbero minando il rapporto dei due, andati a convivere…

A Sanremo lei gli è stata accanto, vicina pure alla mamma di lui, Annarita, citata dal cantante pure sul palco dell’Ariston, nel suo brano “Damme ‘na mano”. Eppure non sarebbe tutto rose e fiori tra Giulia De Lellis e Tony Effe, andati persino a convivere. Il settimanale Oggi riporta gli ultimo gossip sulla coppia. Tra la 29enne il 33enne ci sarebbe “maretta”…

Stando a quel che scrive Alberto Dandolo, nonostante l’influencer e il rapper si facciano vedere innamorati e felici, più inseparabili che mai, il loro rapporto sarebbe minato da alcune “incomprensioni”. “La ragione? - scrive - Il crescente desiderio di maternità di Giulia non corrisposto dal trasgressivo cantante romano”. Tony, all’anagrafe Nicolò Rapisarda, a mettere su famiglia al momento non penserebbe affatto, quindi.

Non sarebbe solo questo a scatenare le liti. “Inoltra si sussurra che la reciproca gelosia li porti a frequenti alti e bassi che minano la serenità del rapporto”. La De Lellis al momento non replica alle indiscrezioni. In una recente intervista di Effe ha detto: “E’ meraviglioso. Vivo con una persona che so perfettamente che valori ha e quanto sia un uomo attento. E per attento intendo tante cose, dolce, gentile, premuroso, protettivo”. Sui figli ha poi precisato: “Certo ad un certo punto l'orologio biologico conta e anche lì non bisogna trascurarlo. Detto questo non programmo nulla, un figlio quando arriverà, arriverà. Insomma, sarei felice di accogliere anche un bambino, ma non ho fretta”.