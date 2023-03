Ilary Blasi e il fidanzato Bastian ormai inseparabili a Roma, tra concerti e pranzi in famiglia al mare: foto

Muller viene sempre più spesso nella Capitale per stare vicino alla conduttrice 41enne

I due il sabato sera vanno a vedere i Maneskin, poi la domenica in gita a Ostia

Ilary Blasi sembra sempre più lontana dalle beghe relative alla separazione dall’ex marito Francesco Totti. La conduttrice 41enne con il fidanzato Bastian è felice. Muller viene sempre più spesso nella Capitale per stare accanto alla compagna: i due tra concerti e pranzi in famiglia, con tanto di figli e parenti, sono inseparabili a Roma.

Ilary Blasi e il fidanzato Bastian ormai inseparabili a Roma, tra concerti e pranzi in famiglia al mare

La partenza dell’Isola dei Famosi è sempre più vicina, Ilary non può andare via così spesso come fatto finora, le riunioni per il reality diventano via, via più fitte, così è il tedesco a volare da lei. Dopo un venerdì a cena con gli amici, il sabato è rock per la coppia, che va al PalaLottomatica per vedere i Maneskin da vivo. La Blasi e Bastian ballano in tribuna con i brani della band. Con loro c’è anche Luca Tommassini, ormai grande amico dell’ex Letterina.

La conduttrice e l'imprenditore insieme a Luca Tommasini, Damiano David e altri dopo il concerto dei Maneskin al PalaLottomatica

Il look scelto dalla 41enne

Per la presentatrice e l’imprenditore 36enne, a fine concerto, scatta anche la foto con Damiano David: insieme a loro due tutto il resto della combriccola, Tommassini compreso.

Ilary a pranzo a La Bussola a Ostia con lo zio Stefano Serafini. Alle sue spalle il tedesco 36enne

La domenica, approfittando della bella giornata di sole, Ilary porta Bastian al ristorante La Bussola a Ostia. Look super sportivo e giubbotto oversize in jeans, la Blasi si gode un pranzo all’aperto. Con loro, seduti nella lunga tavolata, ci sono lo zio, Stefano Serafini, e anche la sorella di Ilary, Silvia, insieme alle due figlie.

La Blasi durante il pranzo

Nonostante l’affiatamento che la coppia mostra, c’è ancora chi crede che la storia non sia poi così reale: c’è chi sussurra che sia tutta una copertura voluta da Ilary dopo l’ufficializzazione del legame tra Totti e Noemi Bocchi. Ma a vederli insieme negli scatti postati sul web, sorridenti e scatenati, non si direbbe affatto.