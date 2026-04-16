Jasmine Carrisi allo scoperto col fidanzato su TikTok: i due si scatenano tra balli e baci, ecco chi è lui

Carla Giuni
16 Aprile 2026
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  • “Sono innamorata e i miei approvano. Ormai sono grande”, ha svelato a La Volta Buona la 24enne
  • La figlia di Albano e Loredana Lecciso ha scelto un ragazzo più piccolo di lei di un anno

Lo ha confessato in diretta tv a La Volta Buona. Sono innamorata e i miei approvano. Ormai sono grande”, ha svelato a Caterina Balivo. Jasmine Carrisi esce allo scoperto col fidanzato su TikTok, non su Instagram, dove i due si seguono solamente. Sono scatenati e felici, tra balli e baci. Lui si chiama Haitan, è un ragazzo di origine marocchina

Jasmine Carrisi allo scoperto col fidanzato su TikTok: i due si scatenano tra balli e baci

La figlia 24enne di Al Bano e Loredana Lecciso ha scelto un ragazzo più piccolo di lei di un anno. Il settimanale Oggi fa notare che i due sono stati entrambi a Marrakech lo scorso febbraio. Non si sa se sono volati in Marocco insieme, ma potrebbe essere più che plausibile. 

Lui si chiama Haitan, è un ragazzo 23enne di origine marocchina

Jasmine, solitamente riservata, già anche a Verissimo a novembre scorso aveva ammesso di avere il ragazzo. Ho il cuore impegnato - aveva svelato - Papà l’ha scoperto qui. Il mio cuore è  impegnato da pochi mesi. Lui è di Milano, ha 23 anni. Al Bano si era mostrato sorpreso sentendo le sue parole, la figlia aveva subito replicato: Tu e la mamma avete quasi 30 anni di differenza, scusami eh!”.

“Sono innamorata e i miei approvano. Ormai sono grande”, ha svelato a La Volta Buona la 24enne

La ragazza in passato avuto una relazione con Pierangelo Greco, oggi suo migliore amico.  I due sono apparsi insieme nel 2025 come coppia nel programma "The Couple".

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