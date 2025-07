Ritocchino, palestra o foto ritocco? Il 'lato B' di Diletta Leotta in Germania è davvero esplosivo, qualcuno resta perplesso dalla foto in bikini

La 33enne raggiunge il marito insieme alla figlia di quasi due anni Aria

Loris Karius è in ritiro con lo Schalke 04, lei commenta: “La felicità”

In due pezzi, mentre è nel bagno dell’hotel, si scatta una foto davanti allo specchio. Il 'lato B' di Diletta Leotta in Germania è davvero esplosivo, ma qualcuno resta perplesso dalla foto in bikini. Flora Canto reposta lo scatto nelle sue IG Stories e commenta con l’emoticon nella ‘faccina’ perplessa. Sembrerebbe quasi domandarsi se ci sia stato un ‘ritocchino’ o sia tutto merito degli allenamenti della siciliana in palestra. Il popò è davvero scolpito: potrebbe essere, altrimenti, merito di un foto ritocco?

La comica 42enne, moglie di Enrico Brignano, non aggiunge altro. Diletta, ancora una volta, finisce al centro dei riflettori per le sue forme ‘bombastiche’ e sensuali. La conduttrice se ne infischia e si gode, come lei stessa sottolinea, “la felicità”.

Flora Canto, 42 anni, moglie di Enrico Brignano, commenta nelle sue Stories

La 33enne ha raggiunto il marito insieme alla figlia di quasi due anni Aria. Loris Karius è in ritiro con lo Schalke 04, la squadra in cui ora il portiere 32enne gioca. La Leotta gli ha fatto una sorpresa e assapora il tempo insieme al tedesco che le ha rubato il cuore.