Lei sta trascorrendo giorni spensierati a mare nell’isola del cuore, Formentera

L’ex moglie di Bonolis 51enne è legata al ballerino che compirà 41 anni il 27 luglio da circa un anno

Formentera diventa ancora più dolce se si ha l’uomo che ti fa battere il cuore accanto. Sonia Bruganelli pubblica una rara foto in vacanza con il fidanzato Angelo Madonia: i due sono finalmente riuniti insieme al mare. Il danzatore ha raggiunto la produttrice alle Baleari per trascorrere qualche giorni di relax insieme a lei.

Sonia Bruganelli pubblica una rara foto in vacanza con il fidanzato Angelo Madonia: i due finalmente riuniti insieme al mare

L’ex moglie di Paolo Bonolis 51enne è legata al ballerino che compirà 41 anni il 27 luglio da circa un anno. Sonia si lascia ammirare dai follower in uno scatto che la immortala vicino al siciliano. Lui in costume è impegnato a scattarsi un selfie insieme a lei. I due sono in spiaggia.

Sonia è felice, la sua è un’estate spensierata, con i figli e anche con Angelo, che ormai fa parte integrante della sua vita. In tv, ospite di Maria Latella su Rai3, sul suo nuovo compagno di vita ha detto: “Ho una storia con una persona più piccola di me. Sono stata per molti anni con un uomo di 13 anni più grande di me, che è un Peter Pan e ha una testa più giovane della mia. Adesso sto con uno di 41 che in realtà di testa è molto più grande di me. Dipende dalle esperienze di vita, da molte situazioni”.