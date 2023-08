La conduttrice 40enne è single e felice: “Sono molto concentrata su quel che devo fare”

Cambia il rapporto coi social: “Non farò più l’errore di mostrate il mio lato più privato”

Elisa Isoardi è single e felice. La conduttrice, che dal 16 settembre prossimo torna su Rai Uno alla guida di Linea Verde Life, a Chi confessa che al momento non è in cerca del ‘principe azzurro’. Chiarisce anche che non si fidanzerà più con un politico. E’ ancora scottata dalla relazione con Matteo Salvini, con cui è finita nel 2018?

''Mai più con un politico'': Elisa Isoardi ancora scottata dalla relazione con Matteo Salvini? Le sue parole

Quando le si domanda se si legherebbe nuovamente a un uomo politico, Elisa non ha dubbi: “Ah, meglio di no. Mi interessano comunque le persone intelligenti, non le categorie. Sono in pace con me stessa. Sono qui al mare con amici e tanto amore. Metterci pure un uomo sarebbe tanta roba”.

La presentatrice sul suo essere ‘sola’ spiega: “Quest’anno mi sono dedicata a me stessa e al mio lavoro. Ho compiuto 40 anni e sono molto concentrata su quello che devo fare. Anzi, diciamo che punto tutto sul lavoro adesso. La vita sentimentale è una cosa che arriva o non arriva, non puoi avere delle ricette precise. D’altra parte, io sono sempre stata molto indipendente. Mi mantengo da sola fin da quando avevo 16 anni”.

La 40enne e il 50enne si sono lasciati nel 2018

Il precedente legame ha però cambiato il suo rapporto con i social. La Isoardi rivela: “A 40 anni ho cambiato radicalmente il modo in cui uso i canali social. Mostrerò me stessa e il mio lavoro, ma non farò più l’errore di mostrare il mio lato più privato, con i miei affetti. Non nasconderò nulla del mio lavoro. Ma tutto della vita affettiva”.

La presentatrice è felicemente single: "Ora punto tutto sul lavoro"

Nel suo programma racconterà come essere green per migliorare la situazione in ci è adesso il pianeta. Lei svela cosa fa quotidianamente per salvaguardare l’ambiente: “Chiudo i rubinetti dell’acqua. Uso poco gli elettro- domestici e solo di notte, compro detersivi nel mio negozio equo e solidale di prodotti sfusi e acquisto pochi vestiti”.