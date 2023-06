Manila Nazzaro e Stefano Oradei innamoratissimi: allo scoperto sui social, le immagini

La 45enne e il 39enne prendono il sole insieme a Fregene durante il weekend

Non c’è più motivo di celare il sentimento che li lega. Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono innamoratissimi. Dopo il red carpet a Roma in occasione del party per i 70 anni della Minerva Pictures a Palazzo Brancaccio, i due escono allo scoperto pure sul social. Le immagini condivise nelle loro storie li ritraggono ‘vicini, vicini’, inebriati dal sentimento che li ha travolti.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei innamoratissimi: allo scoperto sui social

Il danzatore 39enne, volto di Ballando con le stelle, non lascia mai sola la 45enne. L’accompagna in uno dei borghi più belli d’Italia, a Pacentro, in provincia dell’Aquila, in Abruzzo. L’ex Miss Italia condurrà l’evento legato alla Corsa degli Zingari, che va in scena ogni anno in onore della Madonna di Loreto, il prossimo 2 e 3 settembre. Stefano tiene Manila per mano mentre organizza il suo lavoro.

Il ballerino 39enne alla 45enne scrive romantico: "Mi perdo nei tuoi occhi"

Il weekend è al mare a Fregene. Oradei e la Nazzaro sono stesi sul lettino a prendere la tintarella e si lasciano ammirare sui entrambi i loro profili. Lui romantico le scrive: “Mi perdo nei tuoi occhi”. Con la coppia ci sono anche le migliori amiche della presentatrice ed ex ‘vippona’, Matilde Brandi, Angela Melillo e Milena Miconi. La sintonia è massima.

I due il giorni prima a Pacentro, in provincia dell'Aquila, in Abruzzo

Manila finora non si era mai lasciata andare apertamente sull’amore per il danzatore. “Lo conosco da anni, è una persona speciale nella mia vita, un'anima rara per educazione e dolcezza”, aveva detto recentemente a Confidenze, ma a guardala ora accanto a lui, pare assolutamente pazza dell’uomo che, dopo il crack con Lorenzo Amoruso, le ha saputo ridare il sorriso.