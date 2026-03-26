La 49enne ora è ufficialmente separata con Giovanni Di Gianfrancesco, che però le ha prodotto il suo film

I due sono rimasti in buoni rapporti per il bene del loro figlio 11enne Mattia

Il commento è lapidario: “E’ stato squallidissimo”. Manuela Arcuri a Novella 2000 parla dell’amica che ha tentato di rubarle il marito durante la crisi. La 49enne ora è ufficialmente separata con Giovanni Di Gianfrancesco, che però le ha prodotto il suo film dal titolo premonitore, “Tradita”.

''E’ stato squallidissimo'': Manuela Arcuri parla dell’amica che ha tentato di rubarle il marito durante la crisi

L’attrice e l’imprenditore, genitori di Mattia, 11 anni, non hanno affrontato liti durante l’addio. Manuela spiega: “Siamo rimasti in ottimi rapporti, anche perché abbiamo un figlio meraviglioso. Quando si ha un figlio non è che l'altra persona puoi cancellarla o escluderla dalla tua vita. Rimarrà sempre un padre, un buon padre. Sul set, lui crede molto in me, ha deciso di entrare in produzione proprio per dare un valore aggiunto anche a quello che potevano essere i miei film e gli è piaciuto questo mondo e vuole continuare a farlo”.

Sul lungo amore altalenante con Giovanni, Arcuri dice: “Credo che in ogni coppia questo succeda, perché portare una relazione avanti non è semplice. Da questa esperienza, ho capito che bisogna continuamente nutrire la coppia. Dare tutto per scontato è rischioso. Bisogna sempre continuare a meravigliare l'altra persona e a dare le attenzioni che merita. Tutto questo è venuto a mancare e piano piano si è andato un po' a perdere l'entusiasmo e la passione”.

La 49enne ora è ufficialmente separata con Giovanni Di Gianfrancesco, che però le ha prodotto il suo film. I due sono rimasti in buoni rapporti per il bene del loro figlio 11enne Mattia

Quando le si domanda se la scelta sia definitiva o meno, l’artista replica: “Io ormai, dopo quello che mi è successo, non do niente per scontato: la vita ti riserva sempre qualcosa che non ti aspetti. Credo molto nella famiglia, nel valore del matrimonio, non avrei mai pensato di dovermi separare, ho sempre pensato di invecchiare insieme a lui. Fortunatamente non ci sono state guerre, siamo riusciti a trovare un equilibrio per il bene di Mattia”.

In autunno, quando è venuta fuori la notizia del crack, Manuela in alcuni post aveva parlato di “tradimenti”. A questo proposito precisa: “Sono stata anche tradita. Da amici e amiche: noi abbiamo sempre avuto un gruppo di amici molto stretti e io credevo tantissimo nell'amicizia, perché ho sempre dato tanto ma spesso non è stato corrisposto. Un'amica mi ha tradito, nel senso che ha tentato di rubarmi il marito nel momento in cui mi sono confidata con lei, parlando della mia crisi coniugale. Ho ovviamente chiuso questo rapporto che pensavo che fosse di amicizia. Ho capito e scoperto chi avevo intorno, sotto tutti i profili”.

Il tradimento, aggiunge Arcuri, “non si è concretizzato. Per fortuna, l'ho scoperta, poi me l'ha raccontato anche Giovanni. Lui sapeva che dirmi quelle cose mi avrebbe fatto male. Quindi, questo lavoro ai fianchi, alle mie spalle, per me è stato squallidissimo”.