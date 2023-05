''Non ha pietà di me'': Aurora Ramazzotti torna in palestra dopo il parto e fa una fatica immensa, se la prende col personal trainer

La 26enne alza pesi a più non posso, ma l’espressioni sul volto tradiscono lo sforzo

Aurora Ramazzotti torna in palestra a Milano e si dedica al fitness agli ordini del personal trainer. La 26enne, diventata mamma di Cesare lo scorso 30 marzo, vuole riattivare i muscoli e avere nuovamente una forma top dopo il parto, ma fa una fatica immensa. E così se la prende col suo allenatore. “Non ha pietà di me”, scrive sul social, dove condivide un video in cui è evidente lo sforzo che fa nell’alzare i pesi con le braccia.

Paolo Zotta, bonariamente, la sprona. Il trainer conta con lei, che seduta sulla panca cerca di tonificare i bicipiti senza tregua. Aurora arriva fino a sette stremata. Poi si alza e sbotta col sorriso sul volto: “Ma vattene a ‘fancu*o”. L’allenatore non si intenerisce, ma le fa un ironico complimento: “Vuoi sapere una cosa? Sollevi più peso di Tommaso Zorzi!”.

L’influencer, uno dei più cari amici di Aury, è lì: si allena anche lui con Zotta. Ed è da lui che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti corre. Lo abbraccia affettuosa e tenera, stanchissima dopo la sessione di work out.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si dà da fare

Aurora non si arrende: piano, piano ritroverà la tenuta e la forza. Ai follower, però, racconta tutto e riferendosi al suo personal trainer, sottolinea: “Non ha pietà di me neanche post partum”. Poco prima della scadenza del periodo di gestazione, la ragazza, che aveva continuato a concedersi dell’attività fisica pure col pancione, aveva dovuto fermarsi, con grande suo rammarico. Adesso è tutto cambiato e, con l’estate alle porte, Aurora vuole sentirsi tonica e frizzante: allenarsi fa bene anche all’umore.