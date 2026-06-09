''Finalmente dottoressa'': la campionessa di sci Sofia Goggia si è laureata alla Luiss di Roma, le immagini

La sportiva 33enne, medaglia di bronzo nella discesa libera alle Olimpiadi di Cortina 2026, felice del risultato

Alla cerimonia di proclamazione presente anche l’ex presidente del Coni Giovanni Malagò

Un’altra vetta conquistata. Questa volta, però, niente sci, cronometri o medaglie. Sofia Goggia raggiunge un nuovo traguardo, che si somma alla sua straordinaria carriera: si è laureata in Scienze Politiche alla Luiss di Roma. Ha concluso un percorso affrontato parallelamente agli impegni sportivi di altissimo livello: non è stato semplice, ma ce l’ha fatta.

''Finalmente dottoressa'': la campionessa di sci Sofia Goggia si è laureata alla Luiss di Roma

La campionessa bergamasca condivide tutta la sua emozione sui social. In un post la 33enne pubblica le immagini che la ritraggono sorridente con la corona d'alloro e la tesi tra le mani. Il titolo del lavoro accademico è perfettamente in linea con la sua storia personale e sportiva: “Propaganda e soft power nella storia delle Olimpiadi: dall'antica Grecia ai giorni nostri”. “Che dire… finalmente Dottoressa… so’ soddisfazioni! Grazie @uniluiss per questo percorso! Nil difficile volenti…”, scrive.

La sportiva 33enne, medaglia di bronzo nella discesa libera alle Olimpiadi di Cortina 2026, felice del risultato raggiunto

Sofia ha scritto pagine importanti dello sport italiano, conquistando l'oro olimpico a PyeongChang 2018 e altre medaglie ai Giochi, fino al bronzo ottenuto a Milano-Cortina 2026. Nel frattempo ha anche messo la testa sui libri: tra allenamenti, gare internazionali, trasferte e recuperi dagli infortuni, ha trovato il tempo e l'energia per studiare. Aveva raccontato di essersi iscritta nel 2021 al programma Dual Career della Luiss, dedicato agli atleti che vogliono conciliare sport e università.

Alla cerimonia di proclamazione presente tutta la sua orgogliosa famiglia

La Goggia non ha mai mollato. Madre laureata in Lettere e papà e fratello ingegneri, aveva confessato ironica: “Rischiavo di essere la pecora nera”. La proclamazione ufficiale arriva durante il Graduation Day dell'università romana, l’ha vissuta accanto ad altri sportivi che hanno concluso il loro percorso accademico. Alla cerimonia, oltre alla sua amata famiglia e alcuni amici, presente anche l’ex presidente del Coni Giovanni Malagò.