Sonia Bruganelli: ''Io e Bonolis ci ignoriamo, non prendiamo neppure il caffè insieme''

La produttrice 48enne parla del suo rapporto col conduttore 61enne

“Sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con nostra figlia Adele”

Sonia Bruganelli non ha peli sulla lingua. A Nuovo, parlando del rapporto con il marito Paolo Bonolis, rivela: “Ci ignoriamo, non prendiamo neppure il caffè insieme”. Per la produttrice 48enne questo è il segreto del lungo matrimonio col famoso conduttore: essere uniti ma allo stesso tempo distanti.

L’opinionista del Grande Fratello Vip quando parla dell’unione col presentatore 61enne al settimanale confida: “Ognuno fa la propria vita, ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento. Nemmeno il caffè prendiamo insieme. Io lo bevo a casa, lui invece al bar”. Ma nessuna crisi o addio dietro l’angolo per i due. Per stare bene, conservando i propri spazi, la scelta di vivere in due case diverse è fondamentale. “Sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con nostra figlia Adele. Dormire in camere separate è un segno di civiltà”, ribadisce la Bruganelli, mamma di Silvia, 19 anni, Davide, 18, e Adele, 14, tutti nate dall’amore con presentatore.

Per Sonia, sposata con Bonolis dal 2002, per fa durare un matrimonio la strada è una sola: “Non c’è una formula magica per durare come coppia, serve un sano ignorarsi, è facilissimo”.