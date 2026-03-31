“Il segreto miracoloso per la pelle che nessuno vi dice? E’ il segreto di Pulcinella”, sottolinea

La 32enne dopo la seduta dal chirurgo estetico, replica pure alle critiche ricevute

Lo chiama "il segreto di Pulicinella”, parla del segreto miracoloso per la pelle che nessuno, stando a lei, dice. Taylor Mega si mostra mentre si fa il Botox e ammette di sottoporsi alle punturine da 12 anni. “Io ho iniziato a 20 anni”, confessa mentre è stesa sul lettino dello studio medico. Il chirurgo estetico le inietta sul volto la tossina botulinica di tipo A, il farmaco che rilassa temporaneamente i muscoli mimici del viso, distendendo così le rughe d’espressione. Dura solitamente 4-6 mesi e agisce bloccando i segnali nervosi che causano la contrazione muscolare.

''Io ho iniziato a 20 anni'': Taylor Mega si mostra mentre si fa il Botox e ammette di sottoporsi alle punturine da 12 anni

“Mi chiedono il segreto per la mia pelle bellissima, eccolo qui il segreto, il segreto di Pulcinella”, dice la 32enne. “Ovviamente abbiamo fatto il Botox”, aggiunge. Parte la sua voce fuori campo: “Vi porto con me a fare il trattamento più funzionale in assoluto, ovvero il Botox, quello che fanno quasi tutte, ma che in pochissime hanno il coraggio di raccontarvi. Io vado dal dottor La Spina ormai da 12 anni. Avevo esattamente 20 anni quando ho cominciato a fare il Botox e ormai mi fido solo di lui”.

“Il segreto miracoloso per la pelle che nessuno vi dice? E’ il segreto di Pulcinella”, sottolinea

“Inizialmente lo facevo solo sulla fronte - racconta Taylor - Ma ora è un po’ di anni che ho cominciato a farlo anche sul collo e poi, guidata da quel che mi consiglia lui, perché mi fido ciecamente, ho cominciato a farlo pure sulla parte bassa del viso per tirare un po’ la pelle”.

La 32enne dopo la seduta dal chirurgo estetico, replica pure alle critiche ricevute

La Mega saluta i fan due ore dopo aver fatto il Botox e precisa: “Il risultato vero si vedrà tra 4-5 giorni”. Inevitabilmente alcuni la criticano per il trattamento a cui si sottopone da così tanto tempo. Lei ribatte: “Per tutti quelli che dicono: ‘Taylor ma non farti queste cose, sei già bella così, non hai bisogno di nulla’. Sono bella così perché ho fatto tante piccole cose. La bellezza è caduca e va aiutata a perdurare, altrimenti alle donne direi: non truccatevi, e per gli uomini potrei dire: non tagliarti la barba???? Ci sono tante cose che potreste fare per rimanere carini, ma tanti di voi non le fanno quindi effettivamente non capirete nulla del mio discorso. Ma io al contrario dico che tanti hanno bisogno di passare dal chirurgo”.