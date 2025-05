L’influencer 31enne ha tolto il gel ed è contenta di aver eliminato una di quelle che definisce “gabbie mentali”

“Abbiamo una marea di sovrastrutture, non solo mentali, purtroppo, ma pure fisiche! Ce le auto-mettiamo!”

In aeroporto, prima di volare via, Taylor Mega regala perle di vita. Si scaglia contro il tempo ‘sprecato’ nei ‘nail saloon’. “Le unghie sono una trappola per limitare noi donne”, sottolinea alle sue follower. Lei ha tolto il gel dalle sue, ne è contenta. Ha così eliminato una delle “gabbie mentali”, quelle che, secondo lei, le donne si impongono da sole.

''Le unghie sono una trappola per limitare le donne'': Taylor Mega contro il tempo 'sprecato' nei 'nail saloon'

“Mi sono tolta le unghie. Raga, non so come facciate ad avere la pazienza di perdere un’ora e mezza della vostra vita per farle”, svela. Per lei è insopportabile invece. “Però vi ammiro”, sottolinea. E aggiunge: “Preferisco lavorare. Se penso alle mamme ad esempio, se avete un’ora lòibera, è meglio impiegarla allenandovi, così vi fate del bene, sia fisico che mentale, ed è un investimento per il vostro futuro”.

“Io oggi dovevo partire, avevo un’ora, avrei voluto allenarmi e invece sono dovuta andare a togliermi queste cavolo di unghie! Avrei dovuto rifarle ma ho detto: ‘Ma vaffancu*o, perché devo perdere un’ora della mia vita a fare queste unghie stupide’. Preferisco fare 10mila altre cose, non ne vale la pena secondo me”, sottolinea ancora la 31enne.

“Quel che penso delle unghie? E’ un altro modo per limitare le donne. Ti mettono questa specie di trappola perché tu impieghi il tempo per quella cosa lì ed è un’ora che non hai impiegato a evolverti. Mi spiace, ma la penso così. Magari tornerò a farle, eh…”, dice la Mega. Chiede alle follower quali altre gabbie mentali e non hanno secondo loro le donne, quelle che tolgono possibilità di evoluzione. “Così come altre gabbie che abbiamo noi donne purtroppo…cioè il trucco, la minigonna, i tacchi, fi*a, due palle! Abbiamo una marea di sovrastrutture, non solo mentali, purtroppo, ma pure fisiche! Ce le auto-mettiamo”.

Una le parla del tempo passato a depilarsi. Taylor però, non è d’accordo: “A me i peli non piacciono, nemmeno sugli uomini. Voglio persone glabre perché poi perdono peli in giro”. Concorda sul trucco e trattamenti: “Lo adoro, ma sentirmi la pelle ‘sporca’ mi urta e mi dà fastidio. Sono al 99% del tempo senza trucco”. Anche le ciglia finte fanno perdere tanto tempo, come pure la tinta, che però è abbastanza necessaria se si hanno capelli bianchi e non ci si accetta.