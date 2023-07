''Ti ho tradita, ma ti vedo come la madre dei miei figli'': a Temptation Island Gabriela perdona Giuseppe

Colpo di scena nel reality per la coppia che affronta un secondo falò

La coppia di giovanissimi alla fine decide di uscire insieme

Colpo di scena a Temptation Island. Filippo Bisciglia lo aveva annunciato e nella quarta puntata ecco il secondo falò di Giuseppe e Gabriela. Dopo essere usciti separati dal villaggio Giuseppe ha chiesto un nuovo confronto.

Secondo falò per Giuseppe e Gabriela che erano usciti separati dal programma

La coppia napoletana era uscita separata dal programma. La 20enne aveva deciso di partecipare per ritrovare fiducia nel fidanzato, sorpreso a chattare con altre donne. Una volta entrato nel villaggio in Sardegna però Giuseppe si era dimostrato tutt'altro che pentito e Gabriela, dopo averlo ripagato con la stessa moneta, baciando il single Fouad, aveva deciso di lasciarlo. A prendere l'iniziativa per il riavvicinamento è quindi Giuseppe, che davanti al conduttore Filippo Bisciglia rivela di non poter stare senza la fidanzata. "Sono qui perché devo chiederti scusa - ammette davanti a Gabriela - È vero che in questi anni ti ho detto parecchie bugie e non ho mai avuto il coraggio di dirti la verità. Quello che hai pensato era giusto, io sono andato a ballare, ho parlato con altre ragazze ed è vero quello che ho sempre negato, che ti ho tradito”.

Giuseooe ha chiesto di rivedere la fidanzata per chiederle scusa

Alla fine Gabriela ha deciso di perdonare il fidanzato

Quindi Giuseppe prosegue: ‘’Siamo venuti qui perché ti avevo promesso di farti vedere tutt'altro e ora capisco il dolore che tu hai provato in questi anni". E aggiunge: "Spero di poter ricominciare da zero e poter creare una famiglia con te perché ti vedo come la madre dei miei figli”. Gabriela appare molto spiazzata dalle scuse del ragazzo: "Sono cresciuta, i miei pensieri sono cambiati e pretendo altro dalla vita. Voglio essere serena, voglio meritare rispetto e potermi fidare della persona che ho accanto. Se usciamo da qui e le cose che ci siamo detti non verranno mantenute, ognuno andrà per la sua strada, ma sono innamorata e voglio ricominciare da zero’’.