Wanda Nara rompe il silenzio dopo la notizia del tumore: ''Devo proteggere i miei figli''

La 36enne argentina ha parlato pubblicamente dopo la fuga di notizie della scorsa settimana

Non ha né confermato né smentito gli articoli che parlano di leucemia: le sue parole

Wanda Nara ha rotto il silenzio dopo giorni di notizie riguardo la sua salute. La 36enne argentina la scorsa settimana si è fatta ricoverare per fare accertamenti approfonditi sul suo corpo in una clinica di Buenos Aires dopo aver ricevuto i risultati delle analisi che segnalavano qualcosa di anomalo.

Ora ha deciso di intervenire via social soprattutto perché alcune testate argentine hanno dato per certa una diagnosi di leucemia. In realtà la bionda moglie di Mauro Icardi non ha né confermato né smentito di essere stata colpita da un tumore del sangue, ma ha solo spiegato di voler mantenere il massimo riservo per proteggere non tanto se stessa, quanto i suoi figli.

Wanda Nara, 36 anni, ha rotto il silenzio dopo la fuga di notizie sul presunto tumore del sangue

Ecco cosa ha scritto qualche ora fa su Instagram: “Buongiorno a tutti, eccomi dopo alcuni giorni che ho preso solo per me. Voglio raccontarvi un po' quello che è successo”.

“Mercoledì ho deciso da solo di fare analisi di routine, come faccio di solito ogni volta che viaggio o una volta all'anno. Alcuni valori non erano buoni e ho preso la decisione di farmi ricoverare per approfondire con altri controlli che sono andati bene”, ha aggiunto.

“Giovedì, sempre da sola, ho lasciato quella clinica per fare ulteriori controlli in un luogo specializzato. L'ho fatto per aggiungere ulteriori informazioni ai primi risultati che avevo avuto. Come tutte le mamme, ho cercato di nascondere le mie paure e le mie ansie ai miei figli. Soprattutto perché non avevo ancora una diagnosi accurata”, ha continuato.

Wanda insieme al marito Mauro Icardi, 30

“Purtroppo venerdì un giornalista ha annunciato una diagnosi che in realtà nemmeno io stessa avevo ricevuto. La medicina non è esatta e in quel momento non erano passate nemmeno 24 ore dalle mie prime analisi. I miei figli hanno sempre scoperto tutto da me, ho sempre parlato con loro e questa non sarebbe stata un’eccezione. Ma avrei scelto di farlo con più risultati e studi in mano e soprattutto con i miei tempi”, ha proseguito.

“Ringrazio la mia famiglia, gli amici e ognuno di voi per avermi mostrato l'amore che provate per me. Sono già a casa, in attesa di ulteriori esami, e seguo le indicazioni dei professionisti che mi stanno accompagnando. Terrò tutto privato, soprattutto per proteggere i miei figli”, ha concluso.

Insomma, la situazione non è stata chiarita e ci sono altri accertamenti in corso.

I suoi figli sono Valentino, 14 anni, Costantino, 12, Benedicto, 11, avuti con l’ex marito Maxi Loprez, e Francesca, 8, e Isabella, 5, nati dall’amore con Icardi.