Tifoso della Lazio, tatuato, Cristiano è stato legato a Sabrina Ghio e a Zoe Cristofori

Si vocifera anche di un flirt, però mai confermato, del quasi 36enne con Giulia De Lellis

Francesco Totti non ha voluto fare il nome ‘incriminato’. Nella lunga intervista bomba al Corriere della Sera, l’ex capitano giallorosso 45enne, denunciando la scoperta scioccante dei messaggini di un altro uomo sul cellulare di Ilary Blasi, ha detto: “Non mi faccia dire il nome. E’ una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. E’ stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto”. L’'altro' sembrerebbe essere Cristiano Iovino, personal trainer molto conosciuto a Roma Nord, così ha spifferato sempre il quotidiano di via Solferino.

Dopo le parole di Totti, Iovino non smentisce la relazione con la Blasi. Ecco chi è il personal trainer che avrebbe…

Il ragazzo lavora tra Roma e Milano

Il giornale ha scritto: “I messaggini reciproci trovati sul telefonino di lei sarebbero stati abbastanza eloquenti. Ma l’uomo misterioso chi è? Il destinatario e mittente risulterebbe proprio questo Cristiano, che non è affatto un amico di Francesco, nemmeno un lontano conoscente. Questo sarebbe il vero snodo cruciale , ‘lo spartiacque’ nella storia ventennale tra Totti e Ilary. Quello in cui il Capitano prende coscienza. Capisce tante cose. E ripensa a tutto quel tempo in cui, per due edizioni consecutive dell’Isola e per lo sfortunato show Star in the Star, sua moglie passava a Milano almeno quindici giorni al mese, mentre lui, da solo, a casa, faceva il papà tuttofare per Cristian, Chanel e Isabel”.

Quasi 36 anni, tifosissimo della Lazio, Iovino in passato è stato legato a Sabrina Ghio e Zoe Cristofoli

Cristiano, contattato dall'AdnKronos, non smentisce la liaison con Ilary, 41 anni

Iovino, contattato dall’AdnKronos, non desidera commentare, ma non smentisce categoricamente la liaison con la conduttrice 41enne. “Sì ho letto, vi ringrazio ma di questa cosa non mi interessa proprio parlare”, sottolinea lapidario. Tutti si interrogano: sarà davvero lui il ‘terzo incomodo’ che ha fatto implodere una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e dello sport?

Si vocifera anche di un flirt, però mai confermato, del quasi 36enne con Giulia De Lellis

L'ex capitano della Roma non ha voluto fare il nome dell''altro' nell'intervista al Corriere della Sera

Cristiano Iovino, quasi 36 anni, non sarebbe nuovo a legami con donne famose. Il ragazzo, tifosissimo della Lazio, appassionato di motori, soprattutto per le motociclette cafè recer, in passato è stato legato a Sabrina Ghio, ex volto di Amici, poi tronista di Uomini e Donne. Era il 2015. Poi ha avuto una storia con Alessandra Ferrara, modella e influencer, tra il 2016 e il 2017. Nel 2018 si è fidanzato con Zoe Cristofoli. Avrebbe avuto anche un flirt con Giulia De Lellis, mai confermato, però, dai diretti interessati.

Muscoloso, fisico atletico, lavora tra la Capitale e Milano. Tatuatissimo, sul suo braccio sinistro ha un dragone, la scritta “Audere semper” e un teschio con una rosa in bocca, tutti simboli della ‘X Mas’, il corpo militare indipendente della Repubblica fascista di Salò.