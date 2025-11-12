Vittorio Sgarbi torna in tv per la prima volta dopo la depressione: le immagini

Il critico d’arte ospite a Cinque Minuti di Bruno Vespa per parlare del suo nuovo libro

Presenta “Il cielo più vicino. La montagna nell’arte” e parla della figlia Evelina

Vittorio Sgarbi torna in tv per la prima volta dopo la lunga assenza dovuta alla depressione che l’ha spinto in un buco nero e gli ha fatto rischiare la vita. Il critico d’arte è ospite a Cinque Minuti di Bruno Vespa, su Rai1, per parlare del suo nuovo libro. Presenta “Il cielo più vicino. La montagna nell’arte” e parla della figlia Evelina. Sofferente e affaticato, dice di stare molto meglio: “Sto bene. E' stato un lungo percorso per vedere cose interiori ed esteriori e ne sono uscito con questo libro che racconta l'esperienza della realtà, l'esperienza di quello che si vede, l'esperienza di quello che si ha dentro, che si sente, di cui si ha necessità”.

Vittorio Sgarbi torna in tv per la prima volta dopo la depressione

Il 73enne lentamente illustra il volume che ha scritto con dovizia di particolari. Guarda poco in camera, tenendo quasi sempre lo sguardo abbassato sul libro davanti a lui. Vespa lo lascia parlare, poi, in chiusura, gli domanda della figlia 25enne che è convinta che lui stia male e che abbia necessità di un amministratore di sostegno: per questo l’ha trascinato in tribunale. Il giudice, dopo l’udienza che c’è stata, deve ancora pronunciarsi.

Il critico d’arte ospite a Cinque Minuti di Bruno Vespa per parlare del suo nuovo libro

“Mi è sembrata una richiesta che aveva il desiderio di ottenere un'attenzione che non aveva ottenuto prima, ritrovare da un padre ciò che si era atteso e non si era trovato”, commenta Vittorio. E aggiunge: “Quindi l'idea che io avessi dei problemi interiori, dei turbamenti, delle difficoltà o dei disagi, è una forma di risposta, un modo in cui ha cercato di mettersi in evidenza e far vedere ciò che voleva e chiedeva. Quindi capisco quello che ha fatto, ma lo trovo fuori misura e fuori logica”.

Presenta “Il cielo più vicino. La montagna nell’arte” e parla della figlia Evelina

Evelina lo guarda davanti allo schermo e in una nota commenta, tagliente e probabilmente avvilita: “Spettacolo cinico e triste”. La sua battaglia, così parrebbe dalle parole, continuerà.