Paris Jackson, figlia di Michael, mostra il setto perforato a causa delle droghe: la scioccante confessione

La 27enne, figlia dello scomparso Re del Pop, ha voluto essere onesta con i suoi follower

Su TikTok ha raccontato di avere il setto perforato da quando ha circa 20 anni

E’ una conseguenza dell’uso di droghe, ma per ora non vuole intervenire chirurgicamente

Paris Jackson ha parlato apertamente del suo passato legato all’uso di droghe in un video pubblicato su TikTok lunedì 10 novembre. La 27enne, figlia dello scomparso Re del Pop Michael Jackson, ha ammesso di non aver “mai affrontato veramente questa cosa”, prima di mostrare il suo setto nasale perforato illuminandolo con la torcia del cellulare.

“Ho un fischio molto forte quando respiro dal naso”, ha spiegato l’attrice e modella. “E questo perché ho quello che si chiama setto perforato”, ha continuato, mostrando il piccolo foro nel setto e aggiungendo che è “leggermente diverso da un setto deviato”.

Paris Jackson, 27 anni, racconta di avere il setto perforato a causa dell'uso di droghe fatto quando era più giovane

Riferendosi alla causa della condizione, Jackson ha sottolineato: “È dovuto a quello che pensi che sia”, e ha aggiunto con tono ammonitore: “Non usate droghe, ragazzi”.

La star, senza trucco, ha poi sottolineato di non raccomandare l’uso di droghe, aggiungendo che hanno “rovinato la mia vita”.

Paris ha mostrato il setto perforato illuminandolo con la luce dello smartphone

Parlando di chirurgia plastica, Jackson ha detto di non voler correggere il setto con un intervento perché è “da sei anni sobria e devi prendere pillole quando fai un’operazione così drastica”. Ha spiegato di convivere con il problema dai 20 anni e ha raccontato che rappresenta una vera difficoltà quando lavora in studio di registrazione. Ha infine scherzato sul fatto che potrebbe far passare uno spaghetto attraverso il foro nel setto.

Questa confessione arriva appena un mese dopo il suo discorso emozionante al 35° Friendly House Awards Luncheon a Los Angeles, l’11 ottobre, dove ha parlato del percorso verso la sobrietà. “Non ho solo recuperato la mia vita. Ne ho ottenuta una migliore”, ha detto a proposito della sua astinenza da sostanze che possono dare dipendenza. “È curioso, sento che diventare sobria è stato un po’ come avere un incidente d’auto, perché tutto ciò che avevo messo sul sedile posteriore si è mosso in avanti con l’impatto e oggi sto imparando a vivere secondo le regole della vita”.

Friendly House è un programma di riabilitazione che offre vari tipi di supporto a donne che hanno vissuto traumi. Durante l’evento, Jackson ha ricevuto lo Shining Star Award per il suo lavoro con l’organizzazione.

Nel suo discorso, la cantante – che ha perso il padre quando aveva solo 11 anni, nel 2009 – ha anche sottolineato di essere “davvero grata di far parte di un movimento che si allinea così tanto con il mio scopo più alto e l’essenza del mio sollievo quotidiano. Aiutare qualcuno a sviluppare un contatto consapevole è stata senza dubbio la cosa più grande che abbia mai fatto e prego di poter continuare ad aiutare gli altri”.