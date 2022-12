La showgirl non vuole tornare indietro con Maurito: “E’ un vicolo cieco”

A Hola! rivela di ricevere messaggi da uomini famosi sul social

Wanda Nara si fa vedere con L-Gante sul social: i due hanno guardato la semifinale tra Argentina e Croazia che ha portato la squadra di Messi alla finale del Mondiale in Qatar. I due hanno gioito insieme del successo della loro Nazionale. La showgirl, dopo Icardi, è sempre più vicina al rapper. A Hola! confessa: “Ha 22 anni, io 36, ma ci sono ottime vibrazioni”.

Wanda Nara dopo Icardi sempre più vicina al rapper L-Gante: ''Ha 22 anni, io 36, ma ci sono ottime vibrazioni''

Per molti il flirt tra i due sarebbe già in corso, si parla di un bacio in pubblico. Intanto Wanda al giornale confessa: “Ho ottime vibrazioni con Elian. Lui ha 22 anni e io 36. Non posso dirvi che nel futuro non succederà nulla con lui. Non ho pregiudizi. Negli ultimi tempi molti uomini si sono avvicinati a me e posso dirvi che se c'è qualcosa che Elian ha in più, è che è autentico”.

“Io, forse, vivo in un mondo artificiale, più con una maschera, e incontrare una persona come lui mi ha fatto pensare molto. Ad esempio, perché ho tutto quello che ho se, forse, con meno sono felice? Lui mi rispetta ma, tuttavia, viviamo in due mondi diversi: io non bevo alcolici e non fumo sigarette. Siamo come acqua e petrolio”, aggiunge la Nara, forse per smorzare i gossip su di loro.

L’argentina confida che riceve molte proposte amorose: “Ovvio che ce ne sono! Mi mandano molti messaggi. Ci sono tanti candidati, sì. E alcuni sono molto famosi. Ma la verità è che ora mi danno solo fastidio. Ho passato molti anni da sposata: sette con Maxi e dieci con Mauro. Ma io non chiudo la porta a nessuno. Non direi mai: ‘Non starò con questa persona’. Se c'è qualcuno che può rendermi felice, che ha rispetto per me e che sa che sono una madre, è il benvenuto. Chiunque si innamori di me deve sapere che la mia priorità sono i miei cinque figli. Devi amarmi con la combo completa”.

Poi sul divorzii da Icardi svela: “E’ un vicolo cieco. Mauro non vuole separarsi. Ma la verità è che da ottobre ho deciso di prendere le distanze. Le cose non sono andate bene. Abbiamo litigato ma ci sono situazioni in cui è meglio separarsi per garantire una pace familiare. Vedo molti bambini che crescono con genitori con un matrimonio orribile. A cosa serve tutto questo? Quando in una coppia finisce la pace e le cose non funzionano bisogna separarsi. Voglio felicità e tranquillità”.