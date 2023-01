''William mi ha aggredito gettandomi a terra'': il Principe Harry rivela un episodio gravissimo e rompe per sempre col fratello maggiore

Il racconto è stato fatto nel libro in uscita del Duca del Sussex

Il The Guardian ha ottenuto un’anteprima del testo, che sarà in vendita dal 10 gennaio

L’episodio riportato da Harry è così grave da far pensare che ormai la rottura con il fratello sia insanabile

Il Duca sostiene anche che William avrebbe definito ‘maleducata’ e ‘abrasiva’ Meghan

E’ davvero pesante il racconto che il Principe Harry ha fatto nel suo libro ‘Spare’ in uscita il 10 gennaio. E’ emerso che suo fratello William nel 2019 lo gettò per terra dopo averlo aggredito, procurandogli anche delle ferite e dei lividi. La colluttazione fisica sarebbe stata accompagnata ad ingiurie nei confronti di Meghan da parte proprio del futuro Re d’Inghilterra. Lo riporta il The Guardian, che ha ottenuto (non si sa bene come) una copia del libro in anteprima.

Il Principe Harry, 38 anni, ha fatto un racconto davvero terribile di un'aggressione subita dal fratello William

William avrebbe definito la Markle "difficile", "maleducata" e "abrasiva". La furia di William sarebbe nata dopo che Harry gli ha offerto un bicchiere d'acqua e gli ha detto di “non poter parlare con lui in quello stato”. Ha scritto: "Ha posato l'acqua, mi ha chiamato con un altro nome, poi è venuto verso di me. È successo tutto così in fretta. Mi ha afferrato per il bavero, strappandomi la collana, e mi ha buttato a terra”.

William, 40 anni, avrebbe provocato ferite alla schiena al fratello dopo averlo buttato per terra

"Sono caduto sulla ciotola del cane, che si è rotta sotto la mia schiena, i pezzi mi hanno tagliato. Sono rimasto lì per un momento, stordito, poi mi sono alzato in piedi e gli ho detto di andarsene", ha proseguito.

William gli avrebbe quindi detto di non raccontare a Meghan quanto accaduto. Lui gli avrebbe risposto: "Intendi dire che mi hai aggredito?”. William avrebbe quindi concluso: “Non ti ho aggredito, Harold”.

Harry e Meghan ormai quasi 3 anni fa hanno abbandonato il Regno Unito per una vita migliore in California

Meghan avrebbe successivamente visto "graffi e lividi" e sarebbe stata "terribilmente triste" per il bruttissimo episodio.