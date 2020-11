Alessandro Cattelan positivo al Covid: che succederà a X Factor?

Alessandro Cattelan è risultato positivo al Covid. Il conduttore in un post sul social rivela di aver contratto il Coronavirus. E’ in isolamento a casa, sotto stretto controllo medico e isolato dal resto della sua famiglia, in attesa di fare il test molecolare. Tutti si chiedono, però, cosa succederà ora a X Factor: giovedì 5 novembre dovrebbe andare in onda il secondo Live del talent show. Ci sono varie ipotesi al vaglio.

“Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid - scrive in un post Cattelan - In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato. Ludovica Sauer mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!”. La moglie e le due figlie, la primogenita di 8 anni e Olivia, 4, gli fanno sentire il loro calore. Le bambine gli mandano messaggi dolcissimi e disegni realizzati per lui. Il 40enne al momento non ha sintomi, almeno questo lascia trapelare, ma non può essere al timone di X Factor.

La produzione, allertata dalla situazione, sta cercando di correre ai ripari. Nel caso in cui Alessandro Cattelan risulti positivo al test molecolare e debba rimanere in quarantena a curarsi, potrebbe imitare Carlo Conti con Tale e Quale Show e condurre così X Factor da casa, in collegamento con lo studio di Milano.

Un’altra possibilità sarebbe quella di affidare lo show ad altri conduttori, come è già successo a Lodovica Comello quando, causa parto, ha lasciato che a presentare la finale di Italia’s got talent ci fosse Enrico Papi al suo posto. Tra i nomi dei possibili sostituti proprio la Comello o anche Daniela Collu, conduttrice di Hot Factor, in onda subito dopo la fine della puntata del Live.

Un’ultima ipotesi sarebbe quella di lasciare che i giudici si autogestiscano gli spazi, capitanati da Emma Marrone, tra di loro più esperta dei meccanismi televisivi, vista la sua esperienza passata ad Amici. Ma è tutto in divenire.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/11/2020.