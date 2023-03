Ambra Angiolini e Andrea Bosca sembrano già una famiglia: baci d'amore davanti alla figlia di lei

La 45enne e il 42enne pizzicati a Milano: con i due attori c’è pure Jolanda

L’intesa sembra davvero perfetta: l’ex giudice di X Factor ritrova la serenità in amore

Ambra Angiolini e Andrea Bosca sono felici insieme, sembrano già una famiglia. La 45enne ha presentato i suoi genitori e i due figli al 42enne, come aveva svelato nelle sue storie qualche giorno fa, mostrando il compagno al tavolo con lei e gli altri al ristorante, dopo lo spettacolo a teatro. I due, ancora una volta pizzicati a Milano, si scambiano baci d’amore davanti alla figlia primogenita di lei, Jolanda, 18 anni, come mostrano le foto di Chi.

A un anno e mezzo dalla clamorosa rottura con Max Allegri, arrivata alla vigilia delle nozze e della convivenza, Ambra ritrova la serenità negli affari di cuore. Bosca passeggia con lei in città, le regala fiori e fa lo stesso pure con Jolanda. I due sono affiatati e complici. La scintilla è scoccata durante le riprese della fiction “Protezione Civile” la scorsa estate. Le Eolie, in Sicilia, hanno fatto da sfondo a un sentimento che nei mesi è cresciuto, portandoli entrambi a non nascondersi più.

Andrea vive a Roma e si divide tra cinema, teatro e tv. Lo stesso fa Ambra. Lui va sempre più spesso a Milano: i paparazzi hanno fotografato i tre mentre fanno colazione al bar. L’attore cresciuto a Canelli, in provincia di Asti, va d’accordo pure con Leonardo, l’altro figlio che Ambra, 16 anni, nato dalla lunga relazione con Francesco Renga.

La coppia si rincorre piacevolmente, senza stancarsi di fare l’impossibile per vedersi. La Angiolini è impegnata con la tournée teatrale de “Il Nodo”, tratto dal testo di Johnna Adams. Bosca è in scena con “La luna e i falò” di Cesare Pavese. C’è pure la radio per l'attrice. Pendolari, sono contenti di essersi trovati e di condividere il loro sentimenti con le persone a cui vogliono più bene.