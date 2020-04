Gaia Gozzi, vincitrice dell’ultima edizione di ‘Amici’, si è sbottonata con i suoi fan durante una diretta social. La 22enne ha parlato del rapporto che ha con il suo corpo ed in particolare con alcune caratteristiche del suo viso che fino a qualche tempo fa vedeva come dei ‘difetti’, ovvero le orecchie un po’ grandi e il naso prominente. Non si è rivolta al chirurgo estetico, ma ha invece imparato a convivere più serenamente con questi aspetti, riuscendo addirittura a farne un punto di forza. “Sono donna, quindi ci sono miliardi di cose che non mi vanno bene. Però ho imparato, nell’ultimo periodo, ad apprezzare quello che sono. Sono nata così. Sono sempre stata iper-critica. Non mi piacevano tante cose: le orecchie, ad esempio, che sono molto importanti, oppure il mio naso dantesco. Penso di essere in un processo di accettazione e di esaltazione”, ha detto.

Su Instagram Gaia, mamma brasiliana e papà italiano, si è poi dichiarata molto orgogliosa del suo ultimo singolo ‘Chega’. “Chega è la prima canzone che ho scritto. Parla di una donna che ha sofferto e che cerca di dire basta e rinascere. L’ho scritta quando Milano era deserta, in estate. Tutto è saltato fuori in maniera istintiva. Sono felice del risultato. Una scommessa. Sono felice di cantare in portoghese e di portare un po’ del mio”, ha fatto sapere.

Scritto da: la Redazione il 9/4/2020.