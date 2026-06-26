Ospite di Passaggi Festival, il manager 66enne svela un episodio sul conduttore 65enne

“Eravamo come fratelli”, sottolinea, affrontando di nuovo la dolorosa separazione dal presentatore

Lucio Presta non nasconde ancora una volta il suo pensiero. Ospite di Paesaggi Festival, il manager 66enne punta il dito contro il suo ex assistito Paolo Bonolis. “Ha infranto un giuramento alla madre”, rivela, affrontando nuovamente la dolorosa separazione tra lui e il conduttore 65enne. Non mancano frecciatine indirette all’ex moglie del presentatore, Sonia Bruganelli.

''Ha infranto un giuramento alla madre'': Lucio Presta punta il dito contro il suo ex assistito Paolo Bonolis e lancia frecciate alla Bruganelli

“Quando la madre dei miei figli stava morendo, veniva tutti i giorni in clinica, a darmi il cambio, perché io avevo delle cose di lavoro da fare, e leggeva dei libri a Emanuela per rendere la sua malattia, la sua discesa purtroppo verso una strada di non ritorno, un po’ più leggera”, ricorda Presta.

“Io c’ero quando è morto il suo papà, ero con lui nella sua stanza, con la sua mamma, col suo papà - aggiunge Lucio - e la sua mamma ci fece giurare che non ci saremmo mai lasciati. Se io penso che lui ha dovuto fare a meno anche di questo giuramento a sua madre, penso quanto gli sia costato”.

Ospite di Passaggi Festival, il manager 66enne svela un episodio sul conduttore 65enne. “Eravamo come fratelli”, sottolinea, affrontando di nuovo la dolorosa separazione dal presentatore

“Abbiamo condiviso gioie straordinarie, dolori incredibili e li abbiamo condivisi veramente come due fratelli”, sottolinea ancora Presta. E tuona: “Il fatto che terze persone abbiano, come dire, deciso che andava spezzato questo amore, questo affetto, questa fratellanza, sinceramente poco me ne cale. Cioè, è un problema di Paolo, a me dispiace per Paolo, e sono certo che anche Paolo è dispiaciuto per questo.”

Non è finita. Lucio confida l’ultima conversazione avuta con Bonolis: “Paolo l’ultima volta che ci siamo sentiti mi ha detto: ‘Lucio, che devo fare? Non ci devo pensare, perché se ci penso, il dolore è grande. Basta non pensarci’”.