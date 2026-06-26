Il conduttore 36enne confida come si tiene in forma e cura la sua pelle, la sua skincare e beauty routine

“A seconda dei momenti, ‘hackero’ il mio corpo con l’alimentazione”, confida l’ex ballerino

La danza che l'ha reso famoso ad Amici fa ancora parte della sua vita, è la cosa che lo fa sentire più libero. Ma si cresce e lui l’ha fatto, professionalmente, nel migliore dei modi. Stefano De Martino a D di Repubblica confida i segreti di bellezza: come si tiene in forma e cura la sua pelle, la sua skicare e beauty routine quotidiana. E’ consapevole di avere un’etichetta che lo contraddistingue, ma lui non si sente affatto un sex symbol. Ha la “speranza di essere tutt’altro”. Lo sottolinea.

''Speranza di essere tutt’altro'': Stefano De Martino non si sente affatto un sex symbol e svela i suoi segreti di bellezza

Quando gli si domanda cosa faccia per sentirsi davvero bene, il 36enne confida: “Mi ascolto tantissimo. A parte i vari trend che tutti seguiamo, come la skincare o la beauty routine, mi ascolto perché ho capito che non c'è una una cosa che va bene sempre. Quindi a seconda dei momenti, ‘hackero’ il mio corpo con l’alimentazione: se ho un momento di stanchezza, cerco di evitare cibi troppo processati o l’alcol. Sono molto disciplinato. E goloso, però la disciplina mi tiene nei ranghi, e l’unico modo per fare tante cose contemporaneamente è ascoltarsi”.

Sulla cura di sé anche per gli uomini Stefano dice: “Ci siamo un po' liberati dall'etichetta e dal genere in generale su tutto, come è giusto che sia, no? Nel senso, non c'è più una distinzione tra uomo, donna, siamo tutti esseri umani che si rendono conto che per vivere bene hanno bisogno di prendersi cura di loro stessi. Non c'è più il pudore da parte degli uomini a parlare di cose che prima erano erroneamente considerate ‘da donne’, tipo mettersi la crema idratante oppure la protezione solare. Ormai tutti sanno che non è più una questione estetica, ma è una questione proprio di star bene, di salute”.

Il conduttore 36enne confida come si tiene in forma e cura la sua pelle, la sua skincare e beauty routine

De Martino spiega rivela cosa c’è nel suo beauty case: “Una crema idratante. Quando lavoro negli studi mi truccano, mi struccano, mi truccano, mi struccano, magari anche poco ma comunque ho sempre dei prodotti addosso. La crema idratante è quella che mi fa sentire a posto, mi ridà la mia faccia”.

A volte sembra infastidito da chi lo considera un sex symbol, lui precisa: “Mi infastidisce… no, non è una questione di fastidio: semplicemente è più una speranza, la mia, di essere tutt’altro. Il sex symbol è sempre un po’ un’etichetta banale, superficiale: sei un pezzo di carne che piace a qualcuno. Invece alla fine io sono molto meno affezionato alla mia immagine rispetto agli altri. Sono più affezionato al mio pensiero perché è quello che mi tradirà meno: il corpo so che a un certo punto mi abbandonerà. Per questo motivo non ci ho fatto troppo affidamento”.