L'imprenditrice digitale si gode il mare cristallino di Milos con il manager colombiano: tra relax e amore

Dopo un periodo difficile, la 39enne appare più serena che mai e sogna già la prossima isola greca

Per Chiara Ferragni è un'estate all'insegna dell'amore e della rinascita. L'imprenditrice digitale si sta concedendo una romantica vacanza in Grecia insieme al fidanzato José Hernandez, condividendo sui social un carosello di immagini che racconta giornate di relax, mare cristallino e tanta serenità.

''Hai ritrovato la tua luce'': Chiara Ferragni raggiante in Grecia con José Hernandez, la vacanza da sogno fa impazzire i fan

Gli scatti arrivano da Milos, una delle perle delle Cicladi, dove la coppia soggiorna in un'esclusiva struttura affacciata sul mare. Si tratta di antiche syrma, le tradizionali case dei pescatori scavate nella roccia e oggi trasformate in raffinatissimi rifugi di lusso a pochi passi dall'acqua. Una location da sogno, con tariffe che variano, a seconda della stagione, tra i 378 e i 787 euro a notte.

L'imprenditrice digitale si gode il mare cristallino di Milos con il manager colombiano: tra relax e amore

La 39enne appare raggiante, tra eleganti look estivi, bikini glamour, tramonti mozzafiato e momenti di complicità col manager colombiano. Ad accompagnare le fotografie, una didascalia che svela tutto il suo entusiasmo: "Milos è stata ancora meglio di quanto immaginassi e ora voglio visitare molte altre isole greche. Nella mia vita sono stata a Mykonos, Santorini, Kos, Naxos, Hydra, Spetses, Paros, Antiparos, Rodi, Milos e Kimolos... Quale dovremmo visitare la prossima volta?”.

Dopo un periodo difficile, la 39enne appare più serena che mai e sogna già la prossima isola greca

Sotto il post piovono una valanga di commenti. In tanti notano quanto Chiara appaia finalmente serena. "Mai vista così felice. Hai ritrovato la tua luce”, scrive un follower. Per lei è un momento particolarmente positivo. Dopo la fine del matrimonio con Fedez e il difficile periodo segnato anche dal cosiddetto Pandoro-gate, pare aver ritrovato il proprio equilibrio accanto a José.

Il suo lui le ha regalato una nuova stabilità sentimentale

La loro storia è iniziata alla fine del 2025, quando si sono conosciuti durante una vacanza in Colombia, Paese d'origine del manager, dove Chiara si trovava insieme alla sorella Valentina e ad alcuni amici. Da allora il rapporto è cresciuto lontano dai riflettori, almeno nei primi mesi. Oggi, invece, i due non hanno più timore di mostrarsi insieme, pur mantenendo uno stile sempre molto discreto.

Chiara è davvero felice e spensierata

Hernandez, Global Business Manager della multinazionale giapponese Yokohama TWS, con responsabilità sulle vendite europee e base anche a Milano, è ormai entrato a far parte della vita dell'imprenditrice digitale. Ha già conosciuto la madre Marina Di Guardo, le sorelle Francesca e Valentina, ma soprattutto i figli Leone, 8 anni, e Vittoria, 5, un passo che conferma quanto la relazione sia diventata importante. Ora con lui assapora le vacanze, già pronta a scoprire un'altra isola da sogno in due.