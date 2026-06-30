La 51enne è impegnata nelle registrazioni dell’Isola dei Famosi, che andrà in onda in autunno con Canale 5

La presentatrice condivide tante foto e commenta ironica: è volata lì insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli

Selvaggia Lucarelli in questi giorni è super impegnata con le nelle registrazioni dell’Isola dei Famosi, che andrà in onda in autunno con Canale 5. Lei sarà al timone del reality insieme ad Alvin. Direttamente dal luogo delle riprese, dove è arrivata lo scorso 8 giugno, sul social condivide un carosello di scatti, nella post che accompagna le immagini la 51enne svela quanti chili ha perso da quando è nelle Filippine, affascinante location scelta per questa edizione rinnovata dello show. "Il raro caso della conduttrice che dimagrisce", sottolinea ironica l’ex giurata di Ballando con le Stelle.

''Il raro caso della conduttrice che dimagrisce'': Selvaggia Lucarelli svela quanti chili ha perso da quando è nelle Filippine

Si fa vedere a mollo nell’acqua turchese che lambisce le rive. E’ a Caramoan, che si trova a Luzon meridionale nelle Filippine, affacciata sull'Oceano Pacifico ed a poco più di 320 Km in linea d'aria dalla capitale Manila.

La 51enne è impegnata nelle registrazioni dell’Isola dei Famosi, che andrà in onda in autunno con Canale 5

La presentatrice condivide tante foto e commenta ironica: è volata lì insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli

Selvaggia indossa un intero nero con inserti bianchi. “Mi ero dimenticata il costume e l’ho comprato in aeroporto”, svela. Poi descrive la sua forma fisica, solo una frase, ma rilevante: “Raro caso di conduttrice dell’Isola che dimagrisce 4 chili insieme ai naufraghi”. In poco meno di un mese la bilancia è scesa parecchio.

I due hanno persino adottato un gattino, lei lo ha chiamato Lost

La Lucarelli ha voluto al suo fianco, in questa nuova avventura, che segna il debutto come conduttrice in uno show in prima serata, il compagno 35enne Lorenzo Biagiarelli, che sposerà nella primavera del prossimo anno in Puglia. Lui è con lei. I due, amanti degli animali, nelle Filippine hanno adottato un gatto. “L’ho chiamato Lost”, rivela lei.